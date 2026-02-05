La exposición de Lalique llega a A Coruña: la obra del maestro del art nouveau y el art déco

La Fundación Barrié de A Coruña contará, a partir del 26 de marzo, con Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco, la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique (Ay, 1860 - París, 1945), maestro del art nouveau y el art déco, quien redefinió la relación entre arte, diseño e industria y marcó un antes y después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

Comisariada por Véronique Brumm, directora del Museo Lalique, la muestra reúne importantes obras procedentes del propio Museo Lalique (Wingen-sur-Moder, Francia), del Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa) y de colecciones privadas. La exposición presenta cerca de 300 piezas, principalmente joyas y obras en vidrio, junto con dibujos y otros objetos como espejos o textiles.

Broche Máscara y plumas de pavo real / Studio Y. Langlois

Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco explora el talento polifacético de René Lalique a través de un recorrido por la fabulosa trayectoria del artista, especialmente su faceta de joyero. Los colgantes, pendientes, adornos para corpiños, collares, diademas e incluso hebillas de cinturón reflejan su capacidad innovadora y su renovación del arte de la joyería. Los dibujos y las fuentes de hierro nos permiten comprender mejor su proceso creativo. Las estolas, los marcos, los bastones, los apliques y otros espejos demuestran que René Lalique, en respuesta a su tiempo, fue mucho más que un orfebre y vidriero. Por último, a través de una mirada a su historia, ponemos de relieve la fértil imaginación del artista y el descubrimiento de la fauna y la flora que tanto le inspiraron, sin olvidar su devoción por la mujer.

Un genio del vidrio

Lalique, genio del vidrio y creador ecléctico, no solo se interesaba por el arte de la mesa y por los frascos de perfume, sino que también diseñó tapones de radiador para los lujosos coches de los años veinte y decoración para trenes, transatlánticos y tiendas, entre otras cosas. Además, se interesó por la arquitectura religiosa y creó fuentes excepcionales.

El francés vivió dos vidas artísticas consecutivas, en las que destacó como una de las figuras más relevantes que marcaron con su personalidad la época del art nouveau y, más tarde, la del art déco, dos estilos diametralmente opuestos.

Gargantilla Espino / Studio Y. Langlois

Con esta exposición, la Fundación Barrié da continuidad a su apuesta por abordar el diseño desde distintos ámbitos de la creación artística, en la misma línea que sus anteriores exposiciones monográficas dedicadas a Verner Panton, Mies van der Rohe o Fernando y Humberto Campana, así como a muestras colectivas centradas en el diseño escandinavo, el diseño holandés y, más recientemente, en el diseño textil o la historia del calzado.

Noticias relacionadas

Durante el transcurso de la exposición, se organizarán talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.