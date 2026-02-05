Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno reclama una Inteligencia Artificial «con enfoque humano» en A Coruña

La Cumbre sobre IA responsable en el ámbito militar clausura su tercera edición en Palexco con el consenso de que esta tecnología debe estar al servicio de la paz

Autoridades políticas y militares, este jueves en Palexco

Autoridades políticas y militares, este jueves en Palexco / M. Dylan

RAC

A Coruña

El director general de Política Exterior y de Seguridad, Alberto Ucelay, ha defendido este jueves iniciativas para hacer de la IA una herramienta de paz «con un enfoque centrado en el ser humano, puesto que «la responsabilidad y el control humano deben preservarse en todo momento, especialmente en decisiones críticas como el uso de la fuerza».

La tercera Cumbre sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Dominio Militar (Reaim), que contó con más de 1.500 participantes de 80 países, clausuró ayer su tercera edición. «Es fundamental intensificar nuestra apuesta por el multilateralismo. Ningún país puede hacer frente en solitario a los nuevos desafíos que se presentan ni tampoco aprovechar los beneficios que las nuevas tecnologías pueden aportarnos. España aspira a promover iniciativas internacionales inclusivas y efectivas que permitan avanzar hacia un uso de la inteligencia artificial responsable», sostuvo.

El Gobierno cree que esa es la única manera de «aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, reduciendo al máximo los riesgos derivados de su uso». «España considera que ha llegado el momento de dar un paso firme hacia la adopción de medidas concretas, prácticas y realistas. Aspiramos a traducir los principios en acciones tangibles en el documento Caminos para la Acción de A Coruña. Para ello hay que partir de un uso de la inteligencia artificial que respete los principios de la carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, con especial énfasis en el derecho internacional humanitario y los derechos humanos», señaló.

