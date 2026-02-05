Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 5 de febrero

Charlas, cine, homenajes... Consulta aquí los planes del día, con propuestas para todos los públicos

Samsara.

Samsara. / LOC

RAC

Homenaje a la artista Ánxeles Penas

Al homenaje a la carrera de la artista acudirán Xavier Seoane, Soledad Penalta, Carlos Pereira, Pedro Abeledo, Marta Pardo de Vera y Felipe Senén.

19.30 horas. Real Academia Galega de Belas Artes (Pintor Sotomayor, 1)

Una charla sobre IA y recursos humanos

El analista Santi García presentará un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de las personas.

16.30 horas. Escuela de Relaciones Laborales (Clarín, 2)

Conferencia sobre medicina

El doctor y catedrático José Antonio Flórez Lozano impartirá una charla sobre medicina antienvejecimiento en clave de humor. La entrada es libre.

18.30 horas. Real Academia de Medicina (Durán Loriga, 10)

Una película de culto de Lois Patiño

Proyección de Samsara, de Lois Patiño. La cinta tiene la característica de que el público debe cerrar los ojos durante el metraje.

20.30 horas. Filmoteca de Galicia (Durán Loriga, 10)

Documental sobre la libertad de expresión

Proyección del documental Policía de diálogo, sobre un grupo de agentes suecos que deben velar la libertad de expresión.

20.00 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

