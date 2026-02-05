Inquietud en la hostelería de A Coruña por la ordenanza de terrazas: "Hay falta de igualdad entre establecimientos"

La Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería manifiesta su "preocupación" tras conocer el contenido de la nueva ordenanza municipal de terrazas, que la Junta de Gobierno local aprobó inicialmente esta semana. El portavoz de la asociación, el abogado José López Balado, alerta de que las "exigencias estéticas" recogidas en el nuevo texto, que implican para algunos establecimientos la renovación de mobiliario, toldos y estructuras suponen una "carga económica excesiva" para los negocios pequeños y medianos, y afea que "no se contemplen" ayudas económicas ni "períodos transitorios suficientes" para la adaptación.

Si bien la asociación reconoce que la normativa "introduce algunos avances", tales como la unificación de licencias para terrazas y ocupación de dominio público, o la posibilidad de instalar terrazas en plazas de aparcamiento, considera que el texto tendrá un "impacto negativo significativo" en negocios situados en zonas históricas o de especial protección y en los dedicados al ocio nocturno, lo que, para la asociación, supone una "falta de igualdad entre establecimientos", ya que los situados en algunas áreas se enfrentan a "mayores restricciones" que otros. "Genera un desequilibrio competitivo injustificado", alegan.

La entidad también muestra su inquietud con los horarios de cierre, ya que, juzga, las limitaciones adicionales en zonas acústicamente saturadas se aplican "de forma generalizada, sin atender a la realidad individual de cada local ni a las medidas de control acústico ya existentes", lo que repercute, señalan, en la viabilidad económica de los negocios. Además, alertan de que el nuevo régimen sancionador que "se prevé arbitrario", lo que, aseguran, puede "generar inseguridad jurídica". La asociación solicita al Ayuntamiento la apertura de "un proceso de diálogo real", períodos de adaptación a los cambios "amplios y realistas", la puesta en marcha de ayudas económicas y revisión de criterios estéticos y horarios "para garantizar un equilibrio entre actividad económica y convivencia"

La Asociación Provincial de Hostelería, por su parte, apela a la prudencia hasta conocer los pormenores del texto definitivo, que tratarán en una reunión con el Concello el próximo lunes. "Hasta que no se lea la letra pequeña, no podemos sacar grandes conclusiones", alega el presidente de la asociación provincial, Héctor Cañete, que reconoce no obstante sentirse "contentos" con algunos de los puntos que han trascendido del texto, como el reconocimiento de las terrazas situadas en plazas de aparcamiento o algunas facilidades en materia burocrática. "Aparentemente, recoge lo que habíamos estado negociando", concluye.

Reacciones políticas

Tras hacerse pública la aprobación inicial del texto, el PP de A Coruña ha criticado la "falta de diálogo y el sectarismo" de la alcaldesa, Inés Rey, a quien acusa de "mantener el muro" frente a la formación, lo que considera una "falta de respeto" a sus votantes. "Tenemos ejemplos recientes como los presupuestos, la ordenanza de movilidad, la ordenanza del servicio de ayuda a domicilio, las ordenanzas fiscales", lamenta el PP, algo que, acusan, "ha vuelto a suceder" con la ordenanza de terrazas, que el Gobierno local llevará a pleno "sin hablar con el principal partido de la oposición".

El BNG, por su parte, celebra que la ordenanza "recoge las aportaciones básicas" negociadas por el frente nacionalista con el Concello. El BNG destaca que la aprobación del nuevo reglamento estaba incluido en el Acuerdo de Investidura entre ambos partidos, "recogiendo el sentir de los coruñeses y de lo que nosotros entendíamos como necesario", destaca la concejala Avia Veira.

Una ordenanza que, defiende, estuvieron negociando "durante varios meses", y que contiene propuestas que buscan garantizar la accesibilidad y la diversidad de usos del espacio público, "de modo que se garantice que se puedan instalar terrazas", pero que la gente "pueda caminar sin impedimentos". También destacan otras aportaciones como la obligatoriedad de indicar la licencia de la terraza, la creación de la mesa de terrazas y la nueva regulación horaria.