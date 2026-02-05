Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El MEGA de A Coruña arranca 2026 lleno de 'planazos': Carnaval, San Patricio y flamenco

Las entradas para visitar el museo y participar en la agenda ya están disponibles

Sala degustación del MEGA de A Coruña

Sala degustación del MEGA de A Coruña / LOC

RAC

Veladas musicales íntimas, fiestas temáticas, maridajes singulares y sesiones de cata vuelven a llenar de planes el Museo de Estrella Galicia (MEGA) en la primera mitad de 2026. La nueva programación recupera clásicos como Carnaval y San Patricio, celebra de nuevo el Orgullo Friki, estrena las románticas “Cerve-Citas” y da la bienvenida por primera vez a la magia con “Trucos y Tragos”. Además, la música en vivo llegará con Diego Amador en concierto, uno de los grandes nombres del flamenco actual.

Las entradas para visitar el museo y participar en la agenda de #PlanazosMEGA ya están disponibles a través de la web oficial de MEGA: www.mundoestrellagalicia.es.

Agenda #PlanazosMEGA (primer semestre 2026)

  • Viernes 13 de febrero, 21.00 h: Carnaval MEGA
  • Viernes 13 de marzo, 21.00 h: San Patricio
  • Viernes 20 de marzo, 20.00 h: Trucos y Tragos
  • Viernes 17 de abril, 21.00 h: Diego Amador en concierto
  • Domingo 26 de abril, 19.30 h: Cerve-Citas
  • Viernes 22 de mayo, 21.00 h: Orgullo Friki

Un 2025 de récord impulsa la nueva programación

La llegada de esta agenda para 2026 se apoya en el balance del año anterior: en 2025 MEGA vendió 58.000 entradas, la cifra más alta desde su apertura en 2019. Solo en agosto registró su mayor pico de afluencia, con casi 10.000 visitantes, consolidándose como uno de los museos más visitados de A Coruña.

