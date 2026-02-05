Mercadona selecciona personal para este verano en sus supermercados en A Coruña, Betanzos, Culleredo y Oleiros: unos 1.700 euros brutos al mes

Mercadona iniciará este mes de febrero el proceso de selección para reforzar su equipo de cara a la campaña de verano en Galicia. La compañía busca cubrir vacantes en varias localidades de la comunidad gallega con el objetivo de garantizar un servicio óptimo y adaptado a la demanda estacional entre los meses de mayo y septiembre. Los supermercados de A Coruña, Culleredo, Oleiros y Betanzos figuran entre los centros donde la compañía reforzará plantilla de cara a los meses en que los trabajadores disfrutan sus vacaciones de verano. Los supermercados de Noia, Ribeira, Boiro, Cee, Ferrol y Narón; Nigrán, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Vigo, Tui, Marín y Pontevedra; Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Ribadeo y Foz; Xinzo de Limia, Verín, O Barco de Valdeorras y O Carballiño también figuran entre los establecimientos donde Mercadona busca personal.

Las ofertas de empleo son a jornada completa y a jornada parcial y ya están disponibles en su Portal de Empleo. Los interesados podrán inscribirse directamente a través del siguiente enlace: https://qr.mercadona.com/26jsh

Las condiciones de los puestos ofertados se descibren en las ofertas, con un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa, o de 867 euros para jornada parcial. Mercadona aclara que no es necesaria experiencia previa, ya que la empresa "forma a las personas que se incorporan a la plantilla desde el primer día, permitiéndoles desempeñar sus funciones con eficacia y seguridad para cubrir diferentes secciones", según destaca la compañía en una nota informativa en la que añade que uno de "los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria, ya que la empresa entrega los horarios con antelación para facilitar la conciliación personal, organizar mejor su tiempo libre y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta".