Raquel Nogueira, actriz gallega: "Nadie sabe cómo me llamo, todos me llaman por mi personaje en 'Animal"

La actriz y creadora natural de A Pobra de Trives llega este viernes al teatro Rosalía de Castro a las 20.30 horas con el estreno de A historia vaxenial, una comedia didáctica que nace de su exitosa serie sobre sexualidad femenina. Su paso como protagonista de la serie Animal le ha dado un reconocimiento que no esperaba. Las entradas a la obra están a la venta desde los 5,50 euros hasta 15,60.

Estrena 'A historia vaxenial' en A Coruña. ¿Con qué expectativas llega al Teatro Rosalía?

Con ganas de hacer un gran estreno y de soltar por fin esta pieza en la que llevamos mucho tiempo con ella en marcha. También quiero ver la reacción del público. Esta obra es como un pódcast que escuchas y con el que aprendes muchísimo. Luego vas con tus amistades y cuentas todo lo que descubriste. Es una oda a las mujeres y al viaje que hemos hecho a lo largo de la historia. La obra explica la posición actual de las mujeres, por qué existe el feminismo, por qué se lucha y por qué hubo desprecio. Hay una explicación lógica que no se suele contar y que interesa. O sea, risas y aprendizaje. Es un espectáculo muy didáctico. Tiene muchísimo contenido histórico y se aprende un montón.

La obra tuvo un recorrido previo

Sí. Hicimos una función en Rianxo en marzo del año pasado, un preestreno. Nos dieron el Premio Luísa Villalta de la Diputación de A Coruña en 2024 y nos comprometimos a estrenar la pieza en el plazo que marcaba el premio. Aquello fue una primera versión. Entre nosotras lo llamamos preestreno. El estreno real es ahora.

¿Se encontró barreras por tratar un tema tabú?

Pues es raro, pero no en especial. En la serie web me sorprendió la acogida. Hay vídeos con más de medio millón de reproducciones sin que yo sea famosa. Eso me hizo ver que esta información es necesaria y que existe demanda. Y en el teatro creo que será un espectáculo que dará que hablar. Es un tema candente y tenemos un posicionamiento claro. Es feminista, desde un lugar amable. Estamos en el Teatro Rosalía, uno de los más importantes de Galicia, con una residencia y un estreno.

Ha trabajado en teatro, televisión y guion. ¿Dónde se siente más cómoda?

Me gusta todo. Empecé con la idea de ser actriz y luego abracé el concepto de actriz creadora. De ahí vino la escritura. Desde que empecé tuve apoyo y eso facilita mucho las cosas. Ahora quiero explorar todo lo que pueda hacer. Antes me veía como actriz con ideas, pero no con propuestas propias para escribir obras. Ahora sí. Puedo trabajar a las órdenes de una dirección, pero también crear mis propias piezas y ser autónoma.

Una de esas creaciones es Historias Vageniales. ¿Cómo surge la idea?

Empecé con unos vídeos pequeños en Instagram en los que me desdoblaba en tres personalidades. Después quise hacer algo con perspectiva de género. Entre un viaje a Argentina, donde la terapia tiene mucha presencia, y un capítulo de Sexo en Nueva York en el que aconsejan hablar con la vagina, apareció la idea. Una psicóloga le decía a una paciente que hablara con su vagina. De ahí saqué el concepto de la vagina sola.

Y ese personaje conectó

Sí, sin duda. Tiene un público claro. Empecé con vídeos muy precarios en el salón de mi casa y aquello creció. Después llegó el Premio Mestre Mateo. Agadic me dio ayuda para desarrollar una serie de ficción, que está en proceso. También llegó el Premio Luísa Villalta para hacer la obra de teatro. Producir teatro sin ayudas significa trabajar y pagar de nuestro bolsillo.

Viene también de estrenar la serie Animal. ¿Qué supuso para usted?

Está muy reciente, pero cambió mi trayectoria para mejor. Fue brutal. Ahora estoy en un momento muy cómico. Me apetece hacer comedia, escribo comedia y me dejaron construir un personaje con mucha libertad. Fue impresionante. Recibo mucho mensaje positivo. A veces voy a comprar el pan y me piden fotos. Me parece buenísimo. Eso sí, casi nadie sabe que me llamo Raquel. Me llaman por el nombre del personaje o por versiones inventadas. Son situaciones muy divertidas y siempre desde un lugar genial. La gente te dice que le gusta tu trabajo y eso es precioso.

Dice que está en un momento muy cómico. ¿Se ve ahí a largo plazo?

Creo que sí. Empecé en teatro clásico y ahí aparecieron papeles cómicos. Descubrí mi parte cómica y eso creció. Ahora siento que mi universo es la comedia, aunque no sea comedia pura todo el rato. Escribo una dramedia, pero siempre quiero meter humor. Es mi forma de afrontar la vida, a veces con humor muy negro.

¿Qué metas le quedan?

Muchísimas. Me gustaría escribir y protagonizar mis propios proyectos audiovisuales. Grabamos el piloto de A historia vaxenial para serie y tratamos de venderlo. Hay productoras interesadas. Sería un sueño que saliera adelante, como pasó con el teatro. Que salga como serie es una posibilidad cercana, dentro de lo difícil que resulta sacar estos proyectos, sobre todo sin venir de una familia con recursos. A corto plazo, que eso salga adelante y poder escribirlo y protagonizarlo es uno de mis grandes sueños.