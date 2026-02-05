Estos son los 33 restaurantes que participan este año en las 'Lacónicas'
Las jornadas gastronómicas regresan para calentar el entroido coruñés desde este viernes 6 y hasta el 8 de marzo
Una de las citas gastronómicas más esperadas del año regresa para calentar los preparativos de cara al Carnaval en A Coruña. Las ‘Lacónicas’ están de vuelta a partir de este viernes, 6 de febrero, y se podrán degustar en más de una treintena de establecimientos hasta el domingo 8 de marzo. El Concello ha presentado este jueves en la Taberna de Cunqueiro junto a los hosteleros participantes estas 'Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos'.
Este año, un total de 33 establecimientos ofrecerán durante cuatro semanas menús especiales de lacón con grelos, uno de los platos estrella de la cocina gallega. Todas las propuestas estarán elaboradas con productos de proximidad y de quilómetro cero. El menú incluirá sopa o un plato similar de primero, una laconada como plato principal y una sobremesa clásica con orejas o filloas, además de incluir de forma opcional bebida y café.
El precio del menú oscilará entre los 25 y los 50 euros por persona. También habrá establecimientos que ofrezcan la posibilidad de recoger el menú en el local o incluso el envío a domicilio.
Restaurantes participantes
- Restaurante La Marola (Hotel Zenit A Coruña)
- A taberna de Cunqueiro
- Restaurante Hünico
- Galiur
- Mahara Taberna Rock
- Lois
- Portela
- Pío Pío Café Bar
- Oliva
- Federica Restaurante
- Taberna O Freixo
- La Tabarra
- Marea Baja
- La Cuchara Veggie
- Asador Coruña
- La Pérgola de Oído Cocina
- Bodega Órdenes
- Pesk-2
- La.Con.Fusión
- ACrunia
- Restaurante ATTICA21
- A Fuego Lento
- El Invernadero
- Ajetreo
- A Sella Cervexería
- Cosecha 81
- O Muíño dos Leóns
- Restaurante Bocalino
- Restaurante Morriña
- Gatopeixe
- La Tribu
- Con Dos Fogones
- Bar Ciudad
