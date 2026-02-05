Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidade da Coruña plantea incrementar 54 plazas en cinco titulaciones el próximo curso

Se sumarán a las actuales 3.374 plazas distribuidas en 55 grados

Reunión reciente del Consello de Goberno de la UDC. | Iago López

Reunión reciente del Consello de Goberno de la UDC. | Iago López

Agencias

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) ha aprobado este miércoles la propuesta de límite de plazas de nuevo acceso de grado y máster para el curso 2026/27 con la propuesta de incrementarlas en 54 en un total de cinco titulaciones de grado. De este modo, se sumarán a las actuales 3.374 plazas distribuidas en 55 grados.

Según la UDC, la solicitud contempla un aumento de 25 plazas en Arquitectura Técnica, pasando de 50 a 75; siete en Biología, de 63 a 70; cinco en Ciencia e Ingeniería de Datos, hasta alcanzar las 65; diez en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, llegando a 60; y siete en el de Relaciones Internacionales, ascendiendo a un total de 30.

En el caso de los másteres, con un total de 79 titulaciones, dos de ellas de nueva implantación, la oferta total de plazas prevé acercarse a las 1.800. En este caso, se solicita a la Secretaría Xeral de Universidades un incremento de 32 plazas en cuatro titulaciones. Se trata del Máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, el de Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos, el de Informática Industrial y Robótica, y el de Tecnología Textil y Moda Sostenible.

En materia de titulaciones, se aprobó la puesta en marcha del Curso de Formación Específica de Entrenamiento Físico Adaptado a Personas con Cáncer, dirigido a profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de Ciencias de la Salud. n

