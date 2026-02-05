La Universidade da Coruña plantea incrementar 54 plazas en cinco titulaciones el próximo curso

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) ha aprobado este miércoles la propuesta de límite de plazas de nuevo acceso de grado y máster para el curso 2026/27 con la propuesta de incrementarlas en 54 en un total de cinco titulaciones de grado. De este modo, se sumarán a las actuales 3.374 plazas distribuidas en 55 grados.

Según la UDC, la solicitud contempla un aumento de 25 plazas en Arquitectura Técnica, pasando de 50 a 75; siete en Biología, de 63 a 70; cinco en Ciencia e Ingeniería de Datos, hasta alcanzar las 65; diez en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, llegando a 60; y siete en el de Relaciones Internacionales, ascendiendo a un total de 30.

En el caso de los másteres, con un total de 79 titulaciones, dos de ellas de nueva implantación, la oferta total de plazas prevé acercarse a las 1.800. En este caso, se solicita a la Secretaría Xeral de Universidades un incremento de 32 plazas en cuatro titulaciones. Se trata del Máster en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, el de Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos, el de Informática Industrial y Robótica, y el de Tecnología Textil y Moda Sostenible.

En materia de titulaciones, se aprobó la puesta en marcha del Curso de Formación Específica de Entrenamiento Físico Adaptado a Personas con Cáncer, dirigido a profesionales de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de Ciencias de la Salud. n