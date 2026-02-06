El albergue de peregrinos de A Coruña, atascado a un año del Xacobeo y con los romeros que salen de la ciudad en descenso

En 2019 la alcaldesa, Inés Rey, tuvo su primer encuentro con el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ambos acordaron colaborar para crear un albergue de peregrinos en A Coruña, una ciudad por la que pasa el Camino Inglés y desde la que se puede ganar la compostelana, pero que no tiene infraestructura para los romeros. En septiembre de ese año el Consello de la Xunta aprobó crearlo con miras al Xacobeo de 2021. Pero no hubo albergue en ese ejercicio, ni en 2022, cuando se prolongó el Año Santo, y el tiempo pasó entre desacuerdos. El próximo Xacobeo es en 2027 y, a once meses vista, las dos administraciones afirman que continúan las conversaciones, pero no hay siquiera acuerdo sobre si la ubicación final será el edificio de Comandancia de Obras que se propuso en años pasados. Mientras, el Camino Inglés sube en peregrinos, pero caen los que parten desde A Coruña.

En 2019, el Concello indicó que buscaba ubicación para el albergue en la Ciudad Vieja y su entorno, y planteó opciones como las naves del Metrosidero, entonces sin rehabilitar. Finalmente se optó por la finca del antiguo edificio de Sanidad Militar, en Comandancia de Obras, situado junto al paseo marítimo entre la calle Veramar y la Hípica. El plan original pasaba por derribar el edificio, algo que causó las protestas de arquitectos coruñeses, que apostaban por rehabilitarlo, pero el proyecto quedó congelado.

De acuerdo con una respuesta del Gobierno local al grupo municipal del PP, el Concello está «trabajando» con la Xunta para sacar adelante el proyecto y dar un «impulso» al Camino Inglés, pero tras seis años de conversaciones aún se está valorando tanto Comandancia de Obras como «otras alternativas que puedan resultar adecuadas para este equipamiento». El futuro de este inmueble pasaría ahora por la rehabilitación y no por el derribo, pues el Ayuntamiento indica que situar allí el centro de peregrinos precisa de «una importante inversión por sus problemas estructurales».

El PP también preguntó si hay previsión tener el centro de cara al Xacobeo del año que viene, pero el Concello no respondió. Tampoco lo hizo la Xunta, consultada por este diario. La Axencia de Turismo de Galicia, dependiente del Ejecutivo autonómico, se limita a señalar que la Xunta «prevé la apertura» de un centro para romeros en A Coruña, y así figura «en el plan de albergues presentado hace tiempo». Pero no da fechas, y, sobre las negociaciones, se limita a señalar que está «pendiente de que el Concello de A Coruña ponga a disposición de la Xunta los terrenos correspondientes», sin aclarar, a este diario con cuáles se corresponderían.

En espera la cesión de terrenos

Turismo señala que su voluntad y la del Gobierno gallego, es la de «continuar el diálogo con el Concello, a la espera de la cesión de los terrenos», e indica que sigue manteniendo una partida presupuestaria «como muestra de la intención de dotar a la ciudad con esta infraestructura». En los presupuestos de 2026 de la Axencia figura una partida, de unos 4,75 millones de euros, para «actuaciones en los albergues y Camino de Santiago» en Galicia.

Pero, pese a las declaraciones de que sigue el diálogo, este se atascó durante los casi seis años transcurridos desde el anuncio inicial de Rey y Feijóo. El Ayuntamiento afirmó que había remitido en septiembre de 2022 una propuesta de convenio a la Xunta, pero esta replicaba, a inicios de 2024, que todavía no la había recibido, y que solo le había remitido un acuerdo de colaboración para la gestión, no un modelo de cesión de los terrenos. El texto municipal proponía gestionar el centro en solitario, haciéndose cargo de los «gastos de conservación, mantenimiento y funcionamiento del albergue» y aportando personal.

El albergue vendería bonos proporcionados por la Xunta a través del organismo público Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo, que se encargaría de realizar obras y transmitiría al Ayuntamiento dos tercios de la recaudación obtenida en el centro. Pero este plan nunca se llegó a plasmar, y en mayo de 2025, cuando este diario preguntó a Rey por qué había convenio para al albergue, señaló que «se lo tiene que preguntar a San Caetano», en referencia a la Xunta.

Cifras testimoniales

La Axencia de Turismo de Galicia defiende que el albergue permitiría dar un «impulso mayor» al Camino Inglés, que, señala, tuvo un «notable crecimiento» el año pasado. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Acogida al Peregrino, este Camino del Norte sumó 30.204 romeros en 2025, una subida del 7,6% frente a los menos de 28.100 que pasaron por él en 2024. Las cifras son incluso superiores a los 10.980 del Xacobeo de 2021, si bien estas se vieron influidas por la crisis del covid, y las 24.205 del Año Santo de 2022.

Noticias relacionadas

Pero la inmensa mayoría de estos peregrinos provienen de Ferrol, y la ruta A Coruña-Santiago solo sumó 564 romeros en 2025, menos del 1,9% del total. La cifra disminuyó en relación a 2024, cuando fueron 627, aunque también supusieron una proporción testimonial, el 2,25%. La Credencial para acreditar que se empieza en la ruta coruñesa se puede adquirir en la iglesia de Santiago de la Ciudad Vieja o en la Oficina de Turismo municipal.