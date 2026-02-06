Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las claves del sector para abaratar la viviendaLa coruñesa Rosa gana el mayor bote de 'Pasapalabra'Abegondo, cantera del fútbol gallegoEl puesto más insólito del mercado de Monte AltoOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

Tras la victoria de la coruñesa, Antena 3 emitió un programa especial en el que se pudo conocer el lado más personal de la concursante y su familia

Imagen de Rosa en Oleiros durante el especial de 'Pasapalabra'

Imagen de Rosa en Oleiros durante el especial de 'Pasapalabra' / Antena 3

Adrián Lede

A Coruña

Rosa ya es historia de Pasapalabra. Detrás de la rapidez mental, el vocabulario enciclopédico y la tensión del Rosco, se esconde una historia humana marcada por la perseverancia y el amor familiar. En un reciente especial tras su victoria, el entorno más cercano de la coruñesa ha desvelado quién es realmente la mujer que ha conquistado a la audiencia.

Tras el emocionante rosco final en el que la coruñesa ganó el premio más alto de la historia del programa, 2.716.000 euros, Antena3 emitió un programa para conocer el lado más personal de Rosa y Manu, visitando Santa Cruz de Oleiros, donde reside la familia de la concursante y la UDC, donde estudió. La propia facultad la felicitó este viernes en redes sociales.

Un sueño compartido: "Entre las dos lo hemos cumplido"

Para entender a Rosa, hay que mirar a sus raíces. Nacida en Argentina y afincada en Galicia desde los 7 años, su historia es la de una familia que lo dejó todo buscando un futuro mejor. Tino y Irma, sus padres, tomaron la "decisión analizada" de cruzar el charco por el bien de sus hijos.

Foto de Rosa de pequeña.

Foto de Rosa de pequeña. / Antena 3

Ese sacrificio forjó el carácter de Rosa. Su hermana Alejandra la define como un "referente", alguien que tuvo que asumir responsabilidades de adulta siendo muy joven tras la mudanza a España. Pero en medio de esa adaptación, había un ritual sagrado: ver Pasapalabra.

Desde los 10 años, Rosa le prometía a su madre: "Cuando tenga 18 años iré". Irma, gran aficionada a los concursos, vio en su hija la capacidad que ella soñaba tener. "Ella vive a través de mí algo que le habría hecho feliz", confiesa Rosa. La emoción de su madre es palpable: "Entre las dos hemos cumplido un sueño. Haber venido de allá y que ella haya logrado esto, me llena de orgullo".

La pandemia como punto de inflexión

Aunque el deseo existía, el paso definitivo tardó en llegar. Fue durante la pandemia, merendando con su madre y su hermana, viendo el programa en silencio, cuando se encendió la bombilla.

Rosa, que trabaja como profesora de español para extranjeros y reside en Barcelona, sentía que no tenía el nivel. Sin embargo, su mentalidad analítica —la misma que elogia Emma Lezcano, antigua profesora de la UDC— transformó el miedo en oportunidad. Se dijo a sí misma: "Lo peor que puede pasar es que acabe con un montón de conocimiento que me hará mejor profesora y persona". Y se lanzó al vacío.

Si algo define el paso de la gallega por el concurso, más allá del premio económico, es la realización personal. Durante el programa especial, Rosa dejó una frase que resume perfectamente su estado vital y que emocionó a todos los presentes: "Cada día que me levanto siento que estoy haciendo exactamente aquello para lo que he nacido. Esa sensación de pertenecer es algo que no tengo casi nunca en mi vida".

Perseverancia pura bajo una apariencia discreta

Quienes la conocen bien, como su amiga Esther o su antigua profesora Emma, coinciden en el perfil de Rosa: introvertida pero valiente, empática y discreta.

Rosa con su profesora Emma Lezcano de la UDC durante su etapa estudiantil

Rosa con su profesora Emma Lezcano de la UDC durante su etapa estudiantil / Antena 3

Su hermano Enrique la define con dos palabras: "Perseverancia pura". Desde que visualizaron juntos cómo sería estar en el atril viendo a otros concursantes como Moisés, hasta el duro duelo diario contra Manu, Rosa no ha cambiado. Sigue siendo la niña que leía incansablemente y que miraba la televisión diciéndole a su madre que, algún día, ella estaría ahí dentro.

Noticias relacionadas

Hoy, ese "algún día" se ha convertido en una victoria que va mucho más allá del dinero, es el triunfo de una familia que cruzó el océano y de una mujer que encontró su lugar en el mundo gracias al conocimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
  2. El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
  3. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  7. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  8. La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

Esto es lo que se queda Hacienda del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra': más de un millón de euros

Esto es lo que se queda Hacienda del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra': más de un millón de euros

Pontón desgrana en A Coruña las metas del BNG en Madrid: quita de la deuda y tren de cercanías

Pontón desgrana en A Coruña las metas del BNG en Madrid: quita de la deuda y tren de cercanías

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

As Toliñas dedican su Entroido a las madres: "Disfrazarme es una liberación"

As Toliñas dedican su Entroido a las madres: "Disfrazarme es una liberación"

Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia

Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia

Las tortugas que conquistan A Coruña: un refugio de alegría en el hospital

Las tortugas que conquistan A Coruña: un refugio de alegría en el hospital

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de febrero
Tracking Pixel Contents