Arranca la campaña para fomentar el civismo en el ocio nocturno de A Coruña

Las calles con un mayor número de establecimientos de ocio nocturno acogen desde la noche de este viernes la campaña de concienciación puesta en marcha por el Concello para evitar conflictos entre los vecinos y los locales de hostelería. El Gobierno local señala que el objetivo de la iniciativa es que se cumplan las «normas básicas de convivencia» y que se beneficie tanto a la ciudadanía como a los establecimientos. La campaña se desarrolla de forma conjunta entre el Concello, las asociaciones vecinales y los hosteleros e incidirá mediante señales gráficas y mensajes publicitarios que se repartirán a la ciudadanía en que no se haga ruido en el exterior de los locales, que no se salga con bebidas alcohólicas a la calle y que no se orine en los espacios públicos. n