Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraMundial 2026: Riazor opta a un amistoso de EspañaUna de las churrerías más famosas de A Coruña cumple ocho décadasAtasco del albergue de peregrinos de A CoruñaOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

Hostelería

Arranca la campaña para fomentar el civismo en el ocio nocturno de A Coruña

Promoverá que no se haga ruido, no se consuma alcohol ni se orine en las vías públicas

Reparto de folletos y bolsas para concienciar sobre el ruido en la zona del Orzán.

Reparto de folletos y bolsas para concienciar sobre el ruido en la zona del Orzán. / Iago López

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las calles con un mayor número de establecimientos de ocio nocturno acogen desde la noche de este viernes la campaña de concienciación puesta en marcha por el Concello para evitar conflictos entre los vecinos y los locales de hostelería. El Gobierno local señala que el objetivo de la iniciativa es que se cumplan las «normas básicas de convivencia» y que se beneficie tanto a la ciudadanía como a los establecimientos. La campaña se desarrolla de forma conjunta entre el Concello, las asociaciones vecinales y los hosteleros e incidirá mediante señales gráficas y mensajes publicitarios que se repartirán a la ciudadanía en que no se haga ruido en el exterior de los locales, que no se salga con bebidas alcohólicas a la calle y que no se orine en los espacios públicos. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents