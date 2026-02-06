La Audiencia de A Coruña acoge un juicio por la retransmisión de partidos de Rojadirecta de forma ilegal
Se celebrará a partir de la próxima semana por un delito contra la propiedad intelectual. Ya fueron condenadas cinco personas por permitir telemáticamente el acceso al visionado de partidos de fútbol producidos o emitidos por plataformas de pago
La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado para el día 12, con continuación los días 19, 23, 24, 26 y 2 de marzo, un nuevo juicio por la actividad de la plataforma Rojadirecta, a través de la sociedad Puerto 80 Projects SLU, en relación a retransmisiones deportivas de forma ilegal.
Así lo informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación a unos hechos que Fiscalía considera un delito contra la propiedad intelectual. En su escrito fiscal, apunta al creador de la misma y a otras cinco personas, con domicilio en distintas localidades españolas y administradores de webs que colaboraban.
En este juicio, solo se juzgará a una persona después de que los demás acusados llegaran a un acuerdo de conformidad, con sentencia ya dictada. Esto después de que, inicialmente, se pidiesen penas entre cuatro años de cárcel -- para el creador de Rojadirecta -- y de dos años y seis meses y dos años y tres meses para los demás.
Y es que la Audiencia de A Coruña ya condenó a cinco personas por permitir telemáticamente el acceso al visionado de partidos de fútbol producidos o emitidos por plataformas de pago.
Los acusados reconocieron ser autores de un delito contra la propiedad intelectual, en la modalidad de facilitar el acceso a retransmisiones deportivas protegidas sin el consentimiento de los titulares, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Todo ello en el marco de una actividad que se remontó a los años 2015 y 2016 cuando Roja directa se consolidó como una vía para el acceso gratuito a partidos de fútbol emitidos por plataformas de televisión de pago.
