A Coruña lidera un proyecto para desarrollar exoesqueletos asequibles

El desarrollo de tecnología robótica al servicio de la salud laboral ha recibido un importante impulso por parte de la Eurorregión. El proyecto ExoCare, una iniciativa transfronterizada para desarrollar exoesqueletos asequibles liderada desde A Coruña por la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Erlac), ha conseguido captar 983.142,85 euros de fondos europeos Feder. Esta inyección económica, otorgada bajo el paraguas del Programa Interreg (Poctep) 2021-2027, permitirá movilizar un presupuesto total superior a los 1,3 millones de euros. El objetivo es reducir la siniestralidad laboral en los sectores sanitarios y de cuidados.

El núcleo de ExoCare es el diseño y fabricación de exoesqueletos asequibles. Hasta la fecha, estos dispositivos de soporte físico han tenido una penetración limitada en el mercado debido a sus elevados costes de adquisición. La propuesta liderada por la Erlac pretende romper esta barrera mediante el desarrollo de modelos de bajo coste y sostenibles.

Además, el proyecto introduce una novedad logística crucial, la creación de un banco de exoesqueletos de acceso compartido, lo que facilitará que residencias, hospitales y centros de día puedan utilizar estas tecnologías sin necesidad de realizar inversiones inasumibles.

Alianza entre Galicia y Portugal

La magnitud del proyecto ha requerido la creación de una alianza público-privada que involucra a once instituciones clave de Galicia y el norte de Portugal.

Erlac figura como beneficiario principal, coordinado un equipo multidisciplinar que abarca desde la investigación universitaria hasta la gestión hospitalaria directa. Por la parte gallega, el desarrollo cuenta con el respaldo tecnológico del Campus Industrial de Ferrol (UDC) y la participación institucional de las Consellería de Sanidade y de Política Social e Igualdade, junto con el Sergas. A ellos se une, en calidad de asociado, el Cluster Saúde de Galicia.

En la parte portuguesa del proyecto, la colaboración en el desarrollo incluye a la Universidad do Minho, la Unidade Local de Saúdo do Alto Ave, la Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave y la Associaçao Laboratório Colaborativo em Transformaçao Digital.

Envejecimiento y precariedad

La iniciativa responde a una problemática urgen en el noroeste peninsular. En esta zona hay un envejecimiento de la población que genera una sobrecarga física en los cuidadores.

La movilización diaria de pacientes genera altos índices de trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores que tienen que ocuparse de ellos..

Con este proyecto se aspira alegrar dignificar y profesionalizar este sector, combatiendo la precariedad y las lesiones crónicas mediante una tecnología que, por primera vez, estará al alcance de todos los centros de la Eurorregión. n