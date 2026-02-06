Una despedida millonaria en A Coruña: una vendedora de la ONCE reparte un millón de euros en su último día en la Avenida de Gran Canaria

María José Martínez González no podría haber imaginado un final mejor para su etapa en la Avenida de Gran Canaria. Tras seis años siendo el rostro de la ilusión en el barrio, esta vendedora de la ONCE ha dicho adiós a su ubicación habitual por todo lo alto, repartiendo un millón de euros con el 'Rasca Platinum' justo antes de trasladarse. "El premio lo di antes de irme, creo que fue el sábado", relata emocionada, confirmando que la fortuna quiso aparecer en el último suspiro de su estancia en la zona.

La noticia le llegó de golpe, transformando la rutina en alegría y emoción. Fue el propio delegado de la ONCE quien la contactó para darle la buena nueva con una frase que ya no olvidará: "Enhorabuena Mari, has dado el premio de un millón de euros". La reacción de la vendedora fue inmediata y visceral: "Me puse a llorar", confiesa, señalando que este es, sin duda, "el premio más alto que di hasta ahora" en su trayectoria profesional.

Aunque la identidad del afortunado se mantiene en el anonimato, María José tiene sus sospechas y el corazón le dice que la suerte ha recaído en buenas manos. "No estoy segura del todo, pero creo que sé quién es, un cliente habitual", explica. Para ella, cerrar este ciclo entregando tal cantidad de dinero es la mejor recompensa a su trabajo: "Si me lee, me gustaría decirle que fue una ilusión para mí, después de seis años, darle un premio tan grande".

Un cambio por una necesidad personal

La marcha de la Avenida de Gran Canaria ha sido agridulce. Mari recuerda con cariño a los vecinos que la han acompañado durante más de un lustro, destacando la calidez humana del barrio. "La gente de esa zona es muy agradable, al darle un premio te daban una propina para un desayuno", rememora con nostalgia. Por eso, admite que la decisión no fue sencilla: "Me costó marchar de la zona porque llevaba 6 años, pero me fui muy contenta".

El cambio de ubicación, que se hizo efectivo este mismo lunes en la calle Barcelona, responde a una necesidad personal y logística. "Pedí el cambio porque se jubiló una compañera mía y lo pedí para estar cerca de casa", explica Mari, quien vive en la zona de Alcalde Lens. Esta mudanza facilitará su día a día frente a los retos de su discapacidad: "Tengo una discapacidad visual y voy perdiendo visión", comenta, priorizando así su bienestar al reducir los desplazamientos.

Ahora, ya instalada en su nuevo punto de venta en la calle Barcelona, Mari mira al futuro con el mismo optimismo y ganas de repartir suerte. Lejos de conformarse con este hito, mantiene intacta su ambición de seguir cambiando vidas: "Me gustaría seguir dando premios fuertes y grandes, si puedo dar otro millón, otro millón, y lo máximo que pueda dar".