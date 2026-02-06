Dueños de suelo en A Zapateira urgen al Ayuntamiento de A Coruña que apruebe su polígono

La carencia de los servicios urbanos necesarios y la necesidad de ejecutar una de las actuaciones que forman parte del plan general aprobado hace ahora casi trece años lleva a los propietarios del polígono Penarredonda 2, situado en A Zapateira, a reclamar al Concello que apruebe de forma definitiva el proyecto de compensación que les permitirá iniciar las obras de urbanización, con un coste estimado de 1,5 millones.

Los integrantes de la junta de compensación, que agrupa a los propietarios, aprobaron los estatutos de ese órgano en 2017 y en junio de 2023 la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno inicial al proyecto de compensación, que quedó completado en septiembre de 2024, a la espera de que el Concello lo aprobase de modo definitivo.

Pero desde entonces los dueños de las fincas esperan a que se efectúe ese trámite, sin que el Gobierno local conteste a sus escritos ni se reúna con ellos desde el pasado 14 de agosto. A preguntas de este periódico, fuentes del Ejecutivo municipal respondieron que el pasado diciembre hubo un encuentro «con personas que forman parte de ese polígono» y que todavía se está «estudiando la documentación presentada». Añadieron que «están pendientes» de que los responsables de la junta de compensación les trasladen los resultados de una reunión que dicen que pensaban celebrar en diciembre «para seguir avanzando».

La presidenta de la junta de compensación, Carmen Lamas, explica sin embargo que la reunión a la que alude el Gobierno local fue un «encuentro casual» con un representante legal de los propietarios que no tuvo carácter oficial y que, además, no había ninguna previsión de que los dueños de las fincas celebrasen una junta en diciembre.

«Es un problema de interés político, porque ya hay una aprobación provisional y ya tenemos todo presentado. Lo hemos hecho además con ocupación del suelo y sin expropiación para que no hubiera problemas con los propietarios», explica Lamas, quien destaca que esta solución también se aplicó con el único dueño de una finca que no aceptó el proyecto de compensación.

Los propietarios esperan desde agosto por una nueva reunión con el Concello

Esta persona, en cuyo terreno hay una vivienda, presentó un recurso judicial contra la aprobación de los estatutos de la junta e incluso contra el propio plan general al considerar que su finca se encuentra en suelo urbano consolidado y que por lo tanto no es necesaria incluirla en este proyecto, en el que deberá ceder parte de su parcela para hacer posibles las obras de urbanización. Su iniciativa fue rechazada sin embargo en primera instancia y por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, mientras que el Supremo ni siquiera llegó a admitir el recurso de casación.

Este propietario no realizó ninguna aportación al proyecto de compensación, por lo que la junta optó por plantear que se ocupe, sin expropiar, el suelo necesario para las obras de forma que la vivienda no se vea afectada y pueda quedar legalizada, para que esa parte del terreno sea su participación en los costes de la urbanización.

El polígono de Penarredonda figura en el plan general con una superficie de 75.099 metros cuadrados que se reparte entre 46 fincas y se ubica entre las calles Helsinki, Viena y Burdeos. Su creación dará paso a la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas aisladas y proporcionará al Concello una superficie de 7.300 metros cuadrados que tendrá un uso dotacional, por lo que podrá ser dedicada a zona verde o a la instalación de algún tipo de equipamiento.

Los dueños del suelo cederán una parcela de 7.300 metros para crear equipamientos

Una parte de esa parcela pertenece aún a la finca ocupada por el Sanatorio Psiquiátrico Los Abetos, cerrado desde 2013. Los propietarios de ese terreno son los dueños de una mayor superficie en el polígono, 13.204 metros cuadrados que suponen el 20,3% del total, mientras que la inmobiliaria Aliseda es el segundo con 3.875 metros cuadrados, el 5,98% de la superficie.

Lamas dice no comprender el retraso del Concello en autorizar el polígono porque le permitirá dedicar la parcela que recibirá a cualquier equipamiento necesario en A Zapateira, desde un centro cívico a uno de salud. Los propietarios, muchos de los cuales son vecinos de la zona creen que este último es especialmente necesario para evitar acudir al de Matogrande.

También permitirá esta actuación la apertura de nuevas calles por las que podrá circular el bus para solucionar los problemas actuales en la línea que recorre el barrio. Destaca que la urbanización no supondrá costes para las arcas municipales porque todos los gastos serán costeados por los propietarios de las fincas.

La junta de compensación del polígono Penarredonda 2 no prevé derribar ninguna de las viviendas existentes en el polígono, en el que además de Los Abetos, se encuentra la residencia universitaria Riasol. El proyecto de compensación destina casi 255.000 euros a indemnizaciones, de las que 181.000 se deben a los elementos que será necesario derribar, mientras que el resto será por vegetación o arbolado que habrá que retirar