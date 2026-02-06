¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de febrero
Charlas, conciertos, humor, teatro... Consulta aquí los planes del día, con propuestas para todos los públicos
Charla sobre el expolio al pueblo saharaui
Elmachi Jalil Bugah, activista saharaui y miembro de la asociación Juventud Activa Saharaui dará una charla sobre el expolio que sufre su pueblo con la colonización económica de sus recursos naturales.
19.30 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
Concierto de Alberto & García
El grupo asturiano Alberto & García regresa a la sala coruñesa con su nuevo disco. Barro es el título de este trabajo que definen como «una pócima mágica que te hacen bailar aunque no quieras».
22.30 horas. Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8)
Actuación del cómico Dani Martínez
El humorista Dani Martínez presenta su nuevo espectáculo, Remember, un viaje en el tiempo desde 2050 hasta el presente, en la que el artista desvela las cosas que han cambiado y que no pueden olvidar.
20.00 horas. Palexco (muelle de Trasatlánticos, s/n)
Un talento surcoreano al frente de la Sinfónica
El surcoreano Hankyeol Yoon, ganador en 2023 del prestigioso Premio Karajan de Jóvenes Directores de Orquesta se pondrá al frente de la Sinfónica. Al piano estará el prestigioso músico argentino Nelson Goerner.
20.00 horas. Palacio de la Ópera (glorieta de América)
Una serie web da el salto al teatro
La Historia Vaxenial sigue la estela generada por Historias Vageniales, la exitosa serie web creada por la misma autora, ganadora de un Premio Mestre Mateo. La creadora Raquel Nogueira (Animal) protagoniza la obra.
20.30 horas. Teatro Rosalía (Riego de Agua, 37)
Una obra sobre lo peor del mundo actual
El actor coruñés Germán Gundín presenta este viernes por primera vez en su ciudad un espectáculo propio que cuestiona la ambición, la violencia y los modelos de éxito actuales llamado Tres pasos para el éxito.
20.30 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)
