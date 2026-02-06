Oratoria
El instituto Puga Ramón, de A Coruña, gana el Torneo de Debate de la Barrié
El centro obtiene el primer premio en la categoría de Avanzado y representará a Galicia en la final nacional del certamen
La final del VIII Torneo de Debate Académico de Galicia, organizado por la Fundación Barrié, se cerró este viernes con la victoria en la categoría de Avanzado del equipo del instituto coruñés Rafael Puga Ramón, que ganó al de la localidad pontevedresa de Mos. Lucía Pérez, del instituto Illa de Tambo, de Marín, fue elegida Mejor Oradora en esta categoría. El equipo del Puga Ramón representará a Galicia en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario, que se celebrará en junio en Madrid.
En la categoría Iniciación el ganador fue el colegio San José de Cluny de Santiago, que se impuso al Compañía de María de la misma ciudad. El premio al Mejor Orador fue para Álvaro Campos, del Santiago Apóstol de Soutomaior. Los premios fueron entregados por Carmen Arias, directora de la fundación y Alfonso Rodríguez de Sadia, director general de la Liga Española de Debate Universitario.
