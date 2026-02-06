Esto es lo que se queda Hacienda del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra': más de un millón de euros

La coruñesa Rosa Rodríguez se ha convertido este jueves en la nueva campeona de 'Pasapalabra' tras completar el Rosco con la palabra correspondiente a la M: "Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP", rezaba el enunciado. La respuesta era Morrall, por Earl Morrall, y con ella Rosa se llevó, tras 306 programas, el bote más alto en los más de 25 años de historia del concurso de Antena 3: 2.716.000 euros.

Sin embargo, como ocurre con cualquier premio televisivo, la cifra que aparece en pantalla no es la que termina en la cuenta bancaria del ganador. Hacienda tiene mucho que decir al respecto, y en el caso de Rosa la factura fiscal será especialmente abultada por residir en Galicia, una comunidad con un tramo autonómico del IRPF superior al de otras regiones como Madrid.

La retención inicial: 516.040 euros antes de cobrar

Según los expertos fiscales de TaxDown, a los premios ganados en televisión se les aplica de forma automática una retención del 19%, tal y como establece el artículo 101.7 de la Ley del IRPF. Esa retención la deduce directamente la productora del programa, por lo que Rosa no recibirá los 2.716.000 euros íntegros, sino 2.199.960 euros tras descontarle 516.040 euros.

Pero esa retención es solo el primer mordisco. Los premios televisivos no están exentos de tributar en el IRPF: se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de la transmisión de elementos patrimoniales, por lo que deben incluirse en la base imponible general de la declaración de la renta.

Galicia penaliza: un 46,39% en impuestos

El IRPF es un impuesto progresivo, lo que implica que se aplican distintos porcentajes en función de los tramos correspondientes. Para calcular la factura fiscal final intervienen tres variables: la cuantía del premio, los ingresos previos del contribuyente y, de forma determinante, la comunidad autónoma en la que resida.

Rosa en su último rosco de 'Pasapalabra' / ANTENA 3

En el caso de Rosa, residente en Galicia, el tipo aplicable asciende a un 46,39% en total: un 24,09% correspondiente a la escala estatal y un 22,30% por el tramo autonómico gallego. De haber ganado Manu Pascual, su rival madrileño, el porcentaje habría sido del 44,42%, casi dos puntos menos, ya que el tramo autonómico de Madrid se queda en el 20,33%.

Hacienda se lleva 1.260.000 euros del bote

En cifras absolutas, la Agencia Tributaria estatal recaudará unos 654.300 euros del premio de Rosa, mientras que la Hacienda autonómica de Galicia ingresará aproximadamente 605.700 euros. En total, las arcas públicas se quedarán con alrededor de 1.260.000 euros del bote histórico de 'Pasapalabra', según los cálculos de TaxDown.

Rosa, como cualquier concursante televisivo, deberá recordar que la cifra por la que participó era bruta y que el premio debe incluirse en la declaración de la renta de este ejercicio fiscal. Al igual que sucede con la Lotería de Navidad, el dicho se confirma una vez más: Hacienda siempre gana.