La policía detiene a la presunta autora de la ola de robos en coches en A Coruña

Fue sorprendida 'in fraganti' esta madrugada tras romper la ventanilla de un vehículo en la Sagrada Familia

Precinto policial tras el robo en un vehículo.

Precinto policial tras el robo en un vehículo. / Carlos Pardellas

RAC

Una patrullada camuflada de la Policía Nacional detuvo a las tres de esta madrugada a la presunta autora de la última oleada de robos de coches en A Coruña. Según fuentes conocedoras de la investigación, se trata de una mujer de 39 años, natural de Alicante y domiciliada en A Coruña.

Agentes vestidos de paisano la interceptaron después de seguirla hasta el barrio de la Sagrada Familia, donde se acercó a un coche, rompió la ventanilla y abrió la puerta para entrar en el interior del vehículo. En ese momento, los policías la detuvieron 'in fraganti' en el lugar de los hechos.

Según indican, la consideran autora de multitud de hechos similares. El caso ha sido puesto en manos de la policía científica y judicial, que continuarán con la investigación para determinar la cantidad de delitos que se le imputan.

