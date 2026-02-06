La policía detiene a la presunta autora de la ola de robos en coches en A Coruña

Una patrullada camuflada de la Policía Nacional detuvo a las tres de esta madrugada a la presunta autora de la última oleada de robos de coches en A Coruña. Según fuentes conocedoras de la investigación, se trata de una mujer de 39 años, natural de Alicante y domiciliada en A Coruña.

Agentes vestidos de paisano la interceptaron después de seguirla hasta el barrio de la Sagrada Familia, donde se acercó a un coche, rompió la ventanilla y abrió la puerta para entrar en el interior del vehículo. En ese momento, los policías la detuvieron 'in fraganti' en el lugar de los hechos.

Noticias relacionadas

Según indican, la consideran autora de multitud de hechos similares. El caso ha sido puesto en manos de la policía científica y judicial, que continuarán con la investigación para determinar la cantidad de delitos que se le imputan.