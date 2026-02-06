La policía detiene a la presunta autora de la ola de robos en coches en A Coruña
Fue sorprendida 'in fraganti' esta madrugada tras romper la ventanilla de un vehículo en la Sagrada Familia
Una patrullada camuflada de la Policía Nacional detuvo a las tres de esta madrugada a la presunta autora de la última oleada de robos de coches en A Coruña. Según fuentes conocedoras de la investigación, se trata de una mujer de 39 años, natural de Alicante y domiciliada en A Coruña.
Agentes vestidos de paisano la interceptaron después de seguirla hasta el barrio de la Sagrada Familia, donde se acercó a un coche, rompió la ventanilla y abrió la puerta para entrar en el interior del vehículo. En ese momento, los policías la detuvieron 'in fraganti' en el lugar de los hechos.
Según indican, la consideran autora de multitud de hechos similares. El caso ha sido puesto en manos de la policía científica y judicial, que continuarán con la investigación para determinar la cantidad de delitos que se le imputan.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español