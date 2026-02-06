Pontón desgrana en A Coruña las metas del BNG en Madrid: quita de la deuda y tren de cercanías

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha situado este viernes la quita de la deuda de Galicia y el tren de cercanías en la comunidad como próximas metas a lograr en Madrid. En un desayuno en A Coruña sobre la campaña 'Co BNG, Galiza gaña', Pontón ha defendido que su partido es el que "da voz a los gallegos en la política estatal", pues ha sostenido que "los hechos demuestran que un diputado o un senador es más útil que todos los de las fuerzas estatales", a las que acusan de alternarse "en la discriminación a Galicia" y decir "una cosa cuando están en la oposición y hacer la contraria cuando están en el Gobierno".

"Los hechos avalan la estrategia que está siguiendo el BNG", ha asegurado antes de citar los "descuentos históricos en los peajes" de las autopistas AP-9 (que vertebra Galicia de norte a sur) y la AP-53 (entre Santiago de Compostela y Dozón, en Pontevedra) o el saneamiento de la ría de O Burgo, en A Coruña. Entre los próximos objetivos, ha mencionado la propuesta de quita de la deuda pública de 4.000 millones de euros y lograr el tren de cercanías en Galicia, lo que supone "acabar con una discriminación histórica". Este es el resultado, según Pontón, de "apostar por una fuerza política con las manos libres" que tiene "su corazón y su cabeza en Galicia", lo que sirve para avanzar gracias a su "capacidad para poner a los gallegos y a las gallegas en el centro y en la política estatal".

"Galicia no necesita confrontación estéril e inútil, necesita defensa de los intereses", ha asegurado en referencia a las acusaciones que lanza la Xunta.

"Más peso en Madrid"

En el BNG no se conforman con lo obtenido: "Si conseguimos todo esto con un diputado y una senadora, seremos capaces de avanzar más colectivamente si el BNG gana más peso en Madrid", ha concluido.

El diputado en el Congreso Néstor Rego ha situado a su partido como "siempre coherente, siempre de defensa de los intereses del país" y ha apuntado a los acuerdos de investidura como garantes de avances y de que "quedase fijada cuáles eran las necesidades urgentes para avanzar en el país en distintos ámbitos", por lo que ha reclamado a la ciudadanía "más fuerza" porque la utilizarán "para que Galicia vaya mejor".

Trenes suspendidos en Galicia

Sobre la situación ferroviaria en Galicia, con los servicios a Vigo y los del eje Santiago-Carballiño-Ourense suspendidos por el temporal, Rego ha explicado que el BNG registró ayer una iniciativa de urgencia porque le parece "inaceptable" el comportamiento de Renfe y de Adif, a los que acusa de "improvisar" ante una alerta ya conocida, lo que en la práctica deja sin un servicio público a los usuarios.

La senadora Carme da Silva ha mencionado sobre el tren de cercanías que "se está haciendo el estudio y hay el compromiso de que se ponga en marcha este año".

El portavoz del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, ha pedido a la ciudadanía "que reflexione lo que sería para Galicia y para A Coruña un BNG con fuerza redoblada en las Cortes", pues considera que implicaría mejoras en los servicios ferroviarios, en la deuda del Puerto o en la devolución de la antigua cárcel provincial de A Coruña.