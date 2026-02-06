Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las claves del sector para abaratar la viviendaLa coruñesa Rosa gana el mayor bote de 'Pasapalabra'Abegondo, cantera del fútbol gallegoEl puesto más insólito del mercado de Monte AltoOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

Premio histórico

¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

Este jueves 5 de febrero, la coruñesa Rosa Rodríguez ha conseguido completar la prueba final, lo que le ha permitido llevarse el mayor bote de la historia del concurso: 2.716.000 euros

Rosa, ganadora de 'Pasapalabra'

Rosa, ganadora de 'Pasapalabra' / Atresmedia

Ricard Gràcia

Ricard Gràcia

Este jueves 5 de febrero, la coruñesa Rosa Rodríguez ha conseguido completar el rosco de 'Pasapalabra', lo que le ha permitido llevarse el mayor bote de la historia del concurso: 2.716.000 euros. La concursante gallega de 32 años, profesora de español para estudiantes internacionales en el ámbito universitario, llevaba 307 días en el programa, unos cuantos menos que su contrincante, Manu Pascual, que tiene el récord de permanencia en el concurso de Antena 3, con 437 programas.

0
0
PASAPALABRA
BIENVENIDO

Pulsa JUGAR para comenzar el rosco.

Respuesta

Estas son las preguntas del rosco que Roberto Leal le ha hecho a Rosa:

Noticias relacionadas

Preguntas
Empieza por A. Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral. Empieza por B. Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio. Empieza por C. Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa. Empieza por D. Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro. Empieza por E. Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande. Empieza por F. Hablar muy deprisa y atropelladamente. Empieza por G. Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas. Empieza por H. Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas. Empieza por I. Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica. Empieza por J. Conjunto de sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen. Empieza por L. Huevo de piojo. Empieza por M. Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. Empieza por N. Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entablado entre otros. Contiene la Ñ. Hermano del cuñado de una persona. Empieza por O. Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia. Empieza por P. Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar. Contiene la Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. Empieza por R. Que ha sucedido hace poco. Empieza por S. Sigla que designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil. Empieza por T. Pantalón vaquero. Empieza por U. Objeto que sirve para cierto uso o que se se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación. Empieza por V. Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película 'El cantor de jazz'. Contiene la X. Resultado feliz de un negocio o una actuación. Contiene la Y. Persona obligada por ley al pago de un impuesto. Empieza por Z. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia.

Y estas son las respuestas que ha completado Rosa:

Respuestas
A: Abstencionista B: Bizantino, bizantina C: Capirote, cucurucho, capuchón D: Decilitro E: Escampavía F: Farfullar G: Gogó H: Harina I: Imperialismo J: Jurisprudencia L: Liendre, liendra M: Morrall, Earl N: Neutralidad, neutralismo Ñ: Concuñado, concuñada, concuño, concuña O: Ourense, Orense P: Piafar Q: Parquímetro R: Reciente S: SMS T: Tejano, tejanos U: Utensilio, útil, útiles V: Vitaphone, vitáfono X: Éxito Y: Contribuyente Z: Zarandear, zarandar, zamarrear

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
  2. El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
  3. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  7. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  8. La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español

Una despedida millonaria en A Coruña: una vendedora de la ONCE reparte un millón de euros en su último día en la Avenida de Gran Canaria

Una despedida millonaria en A Coruña: una vendedora de la ONCE reparte un millón de euros en su último día en la Avenida de Gran Canaria

La policía detiene a la presunta autora de la ola de robos en coches en A Coruña

La policía detiene a la presunta autora de la ola de robos en coches en A Coruña

¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

Esto es lo que se queda Hacienda del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra': más de un millón de euros

Esto es lo que se queda Hacienda del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra': más de un millón de euros

Pontón desgrana en A Coruña las metas del BNG en Madrid: quita de la deuda y tren de cercanías

Pontón desgrana en A Coruña las metas del BNG en Madrid: quita de la deuda y tren de cercanías

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

As Toliñas dedican su Entroido a las madres: "Disfrazarme es una liberación"

As Toliñas dedican su Entroido a las madres: "Disfrazarme es una liberación"

Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia

Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
Tracking Pixel Contents