¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas

Preguntas

Empieza por A. Partidario de no ejercer el derecho a votar en un proceso electoral. Empieza por B. Perteneciente o relativo a la antigua ciudad de Bizancio o a su imperio. Empieza por C. Gorro rematado en punta, de cartón y cubierto de tela, que usan los penitentes en las procesiones de Semana Santa. Empieza por D. Unidad de volumen que equivale a la décima parte de un litro. Empieza por E. Barco de vela, pequeño y ligero, que sirve de explorador a una embarcación más grande. Empieza por F. Hablar muy deprisa y atropelladamente. Empieza por G. Persona contratada para bailar en una discoteca o sala de fiestas. Empieza por H. Polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas. Empieza por I. Doctrina que defiende la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza militar o económica. Empieza por J. Conjunto de sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen. Empieza por L. Huevo de piojo. Empieza por M. Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. Empieza por N. Estado o actitud del país que se abstiene de intervenir en una guerra o conflicto entablado entre otros. Contiene la Ñ. Hermano del cuñado de una persona. Empieza por O. Provincia española a la que pertenecen los municipios de Verín y Ribadavia. Empieza por P. Alzar un caballo las patas delanteras alternativamente, haciéndolas caer con fuerza y sin avanzar. Contiene la Q. Máquina destinada a regular mediante pago el tiempo de estacionamiento de los vehículos. Empieza por R. Que ha sucedido hace poco. Empieza por S. Sigla que designa el mensaje de texto que se puede enviar y recibir a través de un teléfono móvil. Empieza por T. Pantalón vaquero. Empieza por U. Objeto que sirve para cierto uso o que se se emplea, manejado con las manos, para realizar cualquier trabajo u operación. Empieza por V. Nombre del sistema de cine sonoro creado en la década de 1920, que se empleó en la película 'El cantor de jazz'. Contiene la X. Resultado feliz de un negocio o una actuación. Contiene la Y. Persona obligada por ley al pago de un impuesto. Empieza por Z. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia.