La profesora de la UDC Cristina Blanco, premio Colin Bell Award 2026 de la Universidad de Cambridge
El galardón reconoce su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea
La profesora de la Universidade da Coruña Cristina Blanco Sío-López ha recibido el premio Colin Bell Award 2026 de la Universidad de Cambridge.
Según informa el rectorado, se le ha concedido este reconocimiento por su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea.
El premio, otorgado por el Churchill College y el Churchill Arquives Centre de la universidad británica, reconoce la investigación histórica original del proyecto que dirige la docente.
El mismo estudia como, en un contexto cada vez más dominado por el conflicto y la discriminación, los actores democráticos siguen buscando la paz a través del análisis estratégico y geopolítico.
