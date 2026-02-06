Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La profesora de la UDC Cristina Blanco, premio Colin Bell Award 2026 de la Universidad de Cambridge

El galardón reconoce su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea

La profesora de la Universidade da Coruña Cristina Blanco Sío-López, premiada por la Universidad de Cambridge.

La profesora de la Universidade da Coruña Cristina Blanco Sío-López, premiada por la Universidad de Cambridge. / LOC

Agencias

La profesora de la Universidade da Coruña Cristina Blanco Sío-López ha recibido el premio Colin Bell Award 2026 de la Universidad de Cambridge.

Según informa el rectorado, se le ha concedido este reconocimiento por su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea.

El premio, otorgado por el Churchill College y el Churchill Arquives Centre de la universidad británica, reconoce la investigación histórica original del proyecto que dirige la docente.

El mismo estudia como, en un contexto cada vez más dominado por el conflicto y la discriminación, los actores democráticos siguen buscando la paz a través del análisis estratégico y geopolítico.

