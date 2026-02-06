Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin y Leonardo son los nombres de las últimas borrascas que han desfilado por Galicia dejando a su paso lluvias, viento y alertas por acumulación de fuertes precipitaciones, oleaje y rachas huracanadas, con toda una amplia y variada tipología de avisos meteorológicos por fenómenos adversos según el día. Y han sido muy pocas las jornadas en las que las provincias gallegas se han librado de las alertas por este tiempo tan adverso y de tanta inestabilidad atmosférica como el registrado a lo largo del primer mes de 2026.

Febrero ha tomado el relevo de enero con la misma tónica de tiempo muy inestable y desapacible, y ahora, tras una pequeña tregua este viernes con lluvias menos abundantes, llega a la península Ibérica una nueva borrasa de alto impacto, llamada Marta, que entrará mañana sábado, día 7 de febrero, y que volverá a provocar lluvias muy abundantes, sobre todo en el tercio sur peninsular "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos", pero también en Galicia. A Coruña y el resto del noroeste peninsular notarán también con intensidad los efectos de este nuevo temporal: se prevén vientos muy fuertes y fenómenos adversos en el litoral de Galicia, así que estos días grises y desapacibles no cesan por ahora en el área de A Coruña tras varias semanas seguidas de lluvia, con registros de récord en muchos concellos gallegos, y con sucesivos avisos meteorológicos en la ciudad y su cinturón, así como en el resto de la provincia y del territorio gallego.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, explica esta nueva borrasca, Marta --nombrada por el servicio meteorológico portugués-- traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve. "Podremos ver nevar" a partir de unos 900 a 1.000 metros, ha añadido el portavoz de la Aemet.

Hoy viernes 6 de febrero de momento continuará el tiempo inestable "con los últimos coletazos de la borrasca Leonardo" y todavía con lluvias pero en general menos abundantes que en días previos; con menor probabilidad en el Cantábrico y el Mediterráneo. Los vientos soplarán con intensidad en el norte y este peninsular y bajarán las temperaturas, según la Aemet.

Llega la borrasca Marta

Este sábado 7 de febrero llegará la borrasca Marta y con ella mucha lluvia de nuevo, muy abundante en Extremadura y especialmente en Andalucía. Asimismo, se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular, y también en Baleares. Las temperaturas serán algo más bajas.

De nuevo en zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que sumado a los acumulados de días previos aumentará la probabilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras. Además, podría haber en el suroeste peninsular chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo.

Aparecerá la nieve en el centro y norte peninsular a partir de unos 900 metros aunque a lo largo del día la cota irá subiendo hasta unos 1.300-1.500 metros. Ocasionalmente podría ser algo inferior a 900 metros y nevar en puntos de la meseta norte y zonas aledañas de Pirineos.

El domingo día 8 de febrero seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio, menos probables en el nordeste y regiones mediterráneas. En el resto serán precipitaciones "menos cuantiosas" que en días previos pero seguirán acumulándose litros en zonas que ya han soportado récord de precipitaciones durante el mes de enero, también en Galicia.

Además, los vientos seguirán muy fuertes en Galicia, este peninsular y Baleares, con temporal marítimo y temperaturas diurnas en ascenso.

Previsión para la próxima semana

Los primeros días de la próxima semana comenzarán con una tónica similar, es decir, frentes llegando a la península y lluvias en la mayor parte del territorio, salvo en la fachada mediterránea y Baleares. A partir del domingo, una vez que pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península", salvo en el área mediterránea, al menos hasta mediados de la próxima semana, ha añadido del Campo.

Las precipitaciones más intensas corresponderán de nuevo a zonas montañosas de Andalucía y del oeste peninsular y también lloverá con bastante intensidad en Galicia. El martes día 10 de febrero, de hecho, se esperan lluvias muy abundantes el oeste de la comunidad gallega.

¿Para cuándo el final de las lluvias?

Según Rubén del Campo, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes". Es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur. No obstante, ha dicho, "todavía es un plazo muy largo, hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".

También el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboada, apuntaba ayer la posibilidad de una mayor influencia anticiclónica a partir de mediados de febrero, igualmente con la cautela de un avance de la predicción meteorológica que se irá afinando a medida que pasen los días y los expertos puedan ver cómo se plasman definitivamente los modelos predictivos. Más información.