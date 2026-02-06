Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una vela causa un incendio en Labañou

El ocupante de la vivienda fue atendido por una ambulancia y trasladado al Hospital de A Coruña por inhalación de humo

Bomberos de A Coruña durante una intervención.

Bomberos de A Coruña durante una intervención. / Casteleiro

RAC

Una vela encendida en una terraza fue la causante de algo más que un susto en una vivienda de Labañou este viernes, que quedó afectada por un incendio. Tal y como han informado a este diario fuentes de los bomberos, el fuego se propagó al tendedero de un cuarto de lavandería del piso.

Los bomberos desplazaron tres vehículos con diez efectivos al lugar, donde realizaron tareas de ventilación en el cañón de las escaleras, el piso superior y la vivienda afectada, que quedó ennegrecida por el humo, pero sin daños graves en la estructura.

El ocupante de la vivienda fue atendido por una ambulancia y trasladado al Hospital de A Coruña por inhalación de humo, pero las mismas fuentes confirman que su estado no reviste gravedad.

