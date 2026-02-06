La Xunta culpa al Concello de A Coruña del mal estado de los colegios: "Tenemos que acometer obras por falta de mantenimiento"

La Xunta ha respondido a la carta enviada por la alcaldesa, Inés Rey, a la Consellería de Educación, donde alertaba del «preocupante estado» de los centros educativos de la ciudad. «Con demasiada frecuencia, algunas de las obras que tenemos que acometer vienen derivadas de la falta de mantenimiento en colegios por parte de los ayuntamientos», señalan fuentes de la Consellería de Educación «La conservación —hablamos de cuestiones como limpiar canalones o hacer pequeñas reparaciones— es clave para evitar necesidades mayores», añaden.

Otra de las críticas que realiza la Xunta es al PSOE por votar en contra de pedir al Gobierno central un plan de Infraestructuras educativas y de solicitar una rebaja del IVA en estas obras. La administración autonómica considera que el problema es el envejecimiento de los centros a nivel nacional.

La Xunta defiende la inversión realizada en la ciudad y apunta que actualmente ha destinado 23 millones de euros en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica en los últimos años.

Problemas en el Wenceslao Fernández Flórez

La polémica entre el Concello y la Xunta se produce tras los problemas en el Wenceslao Fernández Flórez. Las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez visitaron el centro en la tarde del miércoles. Entre las incidencias detectadas destacan dos roturas de tuberías, una en el aula de religión, cuya imagen con cubos ya se hizo pública, y otra en un baño del edificio de Educación Infantil. Estos problemas son de competencia municipal y fueron supervisados el lunes por técnicos municipales, y el colegio queda ahora a la espera de su reparación.

Desde el colectivo de padres y madres insisten en diferenciar estas "incidencias menores", de competencia municipal, de los problemas de mayor calado que dependen de la Xunta: "el agua se filtra al salón de actos y cae en forma de goteo en cubos. Además, hay una grieta en la fachada del edificio de Educación Infantil que filtra agua al interior y que, cuando llueve fuerte, termina goteando hasta una de las rampas de acceso a las aulas".

Las familias denuncian que "no nos consta que estos problemas estén identificados por ninguna persona relacionada con la Xunta de Galicia", y están a la espera de reunirse con el concejal de Educación del Concello, para que les ayude a mediar con la administración autonómica.