La Xunta culpa al Concello de A Coruña del mal estado de los colegios: "Tenemos que acometer obras por falta de mantenimiento"
Otra de las críticas que realiza la administración autonómica es al PSOE por votar en contra de pedir al Gobierno central un plan de Infraestructuras educativas
La Xunta ha respondido a la carta enviada por la alcaldesa, Inés Rey, a la Consellería de Educación, donde alertaba del «preocupante estado» de los centros educativos de la ciudad. «Con demasiada frecuencia, algunas de las obras que tenemos que acometer vienen derivadas de la falta de mantenimiento en colegios por parte de los ayuntamientos», señalan fuentes de la Consellería de Educación «La conservación —hablamos de cuestiones como limpiar canalones o hacer pequeñas reparaciones— es clave para evitar necesidades mayores», añaden.
Otra de las críticas que realiza la Xunta es al PSOE por votar en contra de pedir al Gobierno central un plan de Infraestructuras educativas y de solicitar una rebaja del IVA en estas obras. La administración autonómica considera que el problema es el envejecimiento de los centros a nivel nacional.
La Xunta defiende la inversión realizada en la ciudad y apunta que actualmente ha destinado 23 millones de euros en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica en los últimos años.
Problemas en el Wenceslao Fernández Flórez
La polémica entre el Concello y la Xunta se produce tras los problemas en el Wenceslao Fernández Flórez. Las familias del CEIP Wenceslao Fernández Flórez visitaron el centro en la tarde del miércoles. Entre las incidencias detectadas destacan dos roturas de tuberías, una en el aula de religión, cuya imagen con cubos ya se hizo pública, y otra en un baño del edificio de Educación Infantil. Estos problemas son de competencia municipal y fueron supervisados el lunes por técnicos municipales, y el colegio queda ahora a la espera de su reparación.
Desde el colectivo de padres y madres insisten en diferenciar estas "incidencias menores", de competencia municipal, de los problemas de mayor calado que dependen de la Xunta: "el agua se filtra al salón de actos y cae en forma de goteo en cubos. Además, hay una grieta en la fachada del edificio de Educación Infantil que filtra agua al interior y que, cuando llueve fuerte, termina goteando hasta una de las rampas de acceso a las aulas".
Las familias denuncian que "no nos consta que estos problemas estén identificados por ninguna persona relacionada con la Xunta de Galicia", y están a la espera de reunirse con el concejal de Educación del Concello, para que les ayude a mediar con la administración autonómica.
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español