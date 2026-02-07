Arranca el Carnaval de A Coruña: sátira, alegría y compromiso en el concurso de comparsas

El Carnaval coruñés ya está aquí por obra y gracia de sus mejores exponentes: las comparsas, que este sábado abrieron los festejos en la ciudad con el tradicional concurso de música y letra que cada año dirime quién gana en ingenio para las letras, peculiaridad en el vestir y adaptación musical. La corona de las comparsas recayó en esta edición del certamen, celebrado en el Palacio de la Ópera, en Monte Alto a 100, que ganó con autohomenaje: «Que Monte Alto es elegante lo confirmó Inditex, lanzando una camiseta que tiene un mensaje escrito en inglés», rezaba una de las coplas que el grupo cantó sobre el escenario, en alusión a la camiseta conmemorativa del barrio que Zara puso a la venta este verano y que rápidamente agotó existencias.

Iago López

Un tirón que la comparsa no dudó en aprovechar con una propuesta: «Y como esa prenda se vendió muy bien, muy contentos están los de Inditex. ¡Quieren vestirnos a Monte Alto a 100!». Como premio añadido, cantarán sus coplas en la entronización del Dios Momo, este viernes en el Campo da Leña.

El humorista David Amor fue, un año más, el encargado de conducir la gala que marca el arranque del Carnaval coruñés, en el que no faltaron las risas, como tampoco la sátira política, gran emblema de las letras de las coplas con las que se baten por el podium del Carnaval. Y más aún cuando, como ahora, el contexto geopolítico se presta bien a ello: por las letras desfilaron alusiones a Trump, Maduro o Putin, y también a acontecimientos de la actualidad reciente de España como el apagón nacional del pasado mayo. Fue la opción de Pantaleón, que se llevó la plata del certamen: «Por si acaso se apaga el mundo yo me tengo que preparar, pues ya he visto lo que pasa si no hay electricidad», cantaron, al ritmo de Rafaella Carrá. Además de la diva italiana, las comparsas optaron este año por un ecléctico repertorio musical que dejó sitio para melodías de Melendi, Karol G, Manu Chao o Siniestro Total.

Noticias relacionadas

Iago López

Y aunque la alegría es consustancial al Carnaval, no es incompatible con el compromiso social: lo demostraron Os Maracos, bronce en el certamen y que se acordaron del genocidio del pueblo palestino en sus letras y en las banderas de Palestina que portaron durante su actuación, en la que también cantaron sobre el drama migratorio y contra el racismo. Completaron el cartel las comparsas Amigos da Xoldra, Malandros y Melandrinas, además de Badabum Sorpresa y Os Kilomberos de Monte Alto —estas dos, fuera del concurso— que se lo pusieron muy difícil a un jurado presidido por la alcaldesa, Inés Rey, y compuesto por trabajadores municipales, periodistas y músicos.