Los bomberos de A Coruña rescatan a unos abuelos atrapados en una terraza

Un percance obligó a los bomberos de A Coruña a intervenir en el número 15 de la avenida de A Pasaxe a primera hora de la tarde de este sábado, ya que un matrimonio quedó atrapado en la terraza de su vivienda al cerrarse de forma accidental la puerta de acceso. La pareja dio aviso a los operarios municipales sobre las 15.00 horas con el fin de poder volver a la vivienda, en la que además se encontraba su nieta.

Una vez en el lugar, los bomberos entraron en el domicilio y abrieron la puerta de la terraza para permitir la entrada de los abuelos. Al lugar acudieron también unidades de la Policía Local y de la Nacional.