Las intensas lluvias de los últimos días son la causa del desprendimiento de tierra ocurrido este sábado en un acantilado de la playa de As Lapas. El Concello informó de que comunicará el suceso a la Demarcación de Costas, responsable de los terrenos, y que vigilará el entorno en los próximos días, aunque no se trata de un lugar accesible al público. En la parte superior hay un camino que se encuentra alejado de la zona del corrimiento, por lo que permanece abierto, y todavía más allá, la acera del paseo marítimo.

Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña / Carlos Pardellas