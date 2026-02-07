La feria científica Isabel Zendal acerca el mundo marino a los más pequeños en A Coruña

La octava edición de la Feria Científica Isabel Zendal reunió a miles de personas en el Aquarium Finisterrae de A Coruña, donde este sábado hubo talleres y actividades sobre el mundo marino y las expediciones marítimas.

Pequeños y mayores tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca la diversidad de algas que habita las costas gallegas y también las habilidades de los pulpos gracias a factores como la genética y la evolución de este grupo de animales, entre otras cosas.

Noticias relacionadas

Las distintas sesiones estuvieron dirigidas por profesorado y alumnado de la UDC, que también prepararon actividades divulgativas en torno a Isabel Zendal y el periplo de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.