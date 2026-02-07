La hostelería de A Coruña podrá ampliar su horario dos horas en Carnaval
El Concello reforzará las líneas de bus que dan servicio a Monte Alto y Orillamar
Entre el 13 y el 18 de febrero, en plena celebración del Carnaval, los locales de ocio de A Coruña podrán ampliar su horario en dos horas. Además, estos establecimientos podrán organizar en el espacio público de titularidad municipal fiestas de disfraces, concursos o conciertos.
El Concello pondrá a disposición desde el lunes, en su página web, un modelo de comunicación previa requerida a los responsables de los establecimientos, con el contenido indicado en el apartado de normas generales. Para todas aquellas actividades propuestas que excedan de lo estipulado, deberá presentarse una solicitud dirigida al área de Mobilidade para su análisis.
Debido al Entroido, también se reforzarán las líneas de autobús que dan servicio a Monte Alto y Orillamar, es decir, 1, 1A, 6, 7 y 21, así como el 11.
Habrá cortes de tráfico en campo da Leña por la entronización del dios Momo el viernes 13 y por el desfile de comparsas en Juana de Vega, los Cantones y Marina, previsto para el sábado 14. El Martes de Carnaval no se podrá circular por Panaderas, calles San Juan y San José y la calle de la Torre, epicentro de los festejos.
