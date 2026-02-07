¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de febrero
Charlas, conciertos, humor, teatro... Consulta aquí los planes del día, con propuestas para todos los públicos
Concierto de Mikel Izal en el Coliseum
Tras un 2025 repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto final a El Miedo y el Paraíso por todo lo alto; con un show de mayor duración, con nuevas sorpresas en el escenario.
21.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)
Espectáculo de comedia de Sergio Encinas
Después de ganar varios monólogos, Sergio Encinas se profesionalizó como cómico hace más de 15 años y, desde entonces, no ha parado de actuar por todas las salas, teatros y municipios de toda España.
20.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)
Dani Martínez vuelve del año 2050
El cómico Dani Martínez hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro.
20.00 horas. Palexco (Muelle de Trasantlánticos s/n)
Espectáculo del guitarrista de Loquillo
Igor Paskual,guitarrista de Loquillo, compositor y divulgador, llega con un show único e irrepetible que desafía las convenciones del concierto tradicional: ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?
21.30 horas. Don Giorgio (Magistrado Manuel Artime, 22c)
Concierto de Mikel Izal en el Coliseum
Tras un 2025 repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto final a El Miedo y el Paraíso por todo lo alto; con un show de mayor duración, con nuevas sorpresas en el escenario.
21.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)
Un café feminista sobre la figura de la mujer
La Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza una nueva jornada de su ciclo Café Feministas. En esta ocasión hablarán sobre la figura de la mujer, de cómo le afecta el paso del tiempo y de la percepción social.
12.00 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
- El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
- Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz
- Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
- Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos