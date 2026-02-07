Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraMundial 2026: Riazor opta a un amistoso de EspañaUna de las churrerías más famosas de A Coruña cumple ocho décadasAtasco del albergue de peregrinos de A CoruñaOtro temporal: viene la borrasca 'Marta'
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de febrero

Charlas, conciertos, humor, teatro... Consulta aquí los planes del día, con propuestas para todos los públicos

Concierto de Mikel Izal.

Concierto de Mikel Izal. / Iñaki Abella

RAC

Concierto de Mikel Izal en el Coliseum

Tras un 2025 repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto final a El Miedo y el Paraíso por todo lo alto; con un show de mayor duración, con nuevas sorpresas en el escenario.

21.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)

Espectáculo de comedia de Sergio Encinas

Después de ganar varios monólogos, Sergio Encinas se profesionalizó como cómico hace más de 15 años y, desde entonces, no ha parado de actuar por todas las salas, teatros y municipios de toda España.

20.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

Dani Martínez vuelve del año 2050

El cómico Dani Martínez hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro.

20.00 horas. Palexco (Muelle de Trasantlánticos s/n)

Espectáculo del guitarrista de Loquillo

Igor Paskual,guitarrista de Loquillo, compositor y divulgador, llega con un show único e irrepetible que desafía las convenciones del concierto tradicional: ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

21.30 horas. Don Giorgio (Magistrado Manuel Artime, 22c)

Concierto de Mikel Izal en el Coliseum

Tras un 2025 repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto final a El Miedo y el Paraíso por todo lo alto; con un show de mayor duración, con nuevas sorpresas en el escenario.

21.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)

Un café feminista sobre la figura de la mujer

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza una nueva jornada de su ciclo Café Feministas. En esta ocasión hablarán sobre la figura de la mujer, de cómo le afecta el paso del tiempo y de la percepción social.

Noticias relacionadas

12.00 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
  3. El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz
  7. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  8. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de febrero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de febrero

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

De Argentina a A Coruña: El viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

El anuncio de vivienda pública dispara la lista de demandantes en A Coruña: un 70% más en un año

El anuncio de vivienda pública dispara la lista de demandantes en A Coruña: un 70% más en un año

Dueños de suelo en A Zapateira urgen al Ayuntamiento de A Coruña que apruebe su polígono

Arranca la campaña para fomentar el civismo en el ocio nocturno de A Coruña

Arranca la campaña para fomentar el civismo en el ocio nocturno de A Coruña

Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida

Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida

El instituto Puga Ramón, de A Coruña, gana el Torneo de Debate de la Barrié

El instituto Puga Ramón, de A Coruña, gana el Torneo de Debate de la Barrié

Una vela causa un incendio en Labañou

Una vela causa un incendio en Labañou
Tracking Pixel Contents