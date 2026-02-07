¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de febrero

Concierto de Mikel Izal en el Coliseum

Tras un 2025 repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto final a El Miedo y el Paraíso por todo lo alto; con un show de mayor duración, con nuevas sorpresas en el escenario.

21.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)

Espectáculo de comedia de Sergio Encinas

Después de ganar varios monólogos, Sergio Encinas se profesionalizó como cómico hace más de 15 años y, desde entonces, no ha parado de actuar por todas las salas, teatros y municipios de toda España.

20.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8)

Dani Martínez vuelve del año 2050

El cómico Dani Martínez hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarle qué cosas han cambiado y qué cosas no puede olvidar de cara al futuro.

20.00 horas. Palexco (Muelle de Trasantlánticos s/n)

Espectáculo del guitarrista de Loquillo

Igor Paskual,guitarrista de Loquillo, compositor y divulgador, llega con un show único e irrepetible que desafía las convenciones del concierto tradicional: ¿Cómo hacer una canción de rock español y no morir en el intento?

21.30 horas. Don Giorgio (Magistrado Manuel Artime, 22c)

Un café feminista sobre la figura de la mujer

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda organiza una nueva jornada de su ciclo Café Feministas. En esta ocasión hablarán sobre la figura de la mujer, de cómo le afecta el paso del tiempo y de la percepción social.

12.00 horas. Asociación Cultural Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)