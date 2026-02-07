El Koruñódromo vuelve a la plaza José Sellier por Carnaval: música y actividades infantiles

El Koruñódromo regresa a la plaza José Sellier para celebrar el Entroido de A Coruña. Entre el 14 y el 16 de febrero, habrá música, gastronomía y actividades infantiles.

Los locales de hostelería de la zona y la asociación Soho-Orzán ofrecerán sesiones DJ, maquillaje para niños y niñas, talleres de respostería y sesiones vermú con bingo musical y juegos para toda la familia.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

• 12.00 h - Maquillaje para niñas y niños, con Nunú te cuida, en Ese Sitio (Orzán 194 bajo).

• Sesión vermú al mediodía en la plaza José Sellier.

• 18.00 h - Taller de repostería de carnaval: orejas, con O Pettit, en Ese Sitio.

• 19.30 h - DJ Antón

• 22.00 h - DJ Ces

• 00.30 h - Rompecinturas Selektor

DOMINGO 15 DE FEBRERO

Sesión vermú de Carnaval de 13.00 a 20.00 horas, con dos cortadores de jamón profesionales y degustación de producto de calidad. A continuación, bingo musical, juegos para público familiar y una queimada.

LUNES 16 DE FEBRERO

• 19.00 h Kastor

• 21.30 h Gorllitox

• 00.00 h Entrega de premios

• 00.30 h Vacci b2b Losa