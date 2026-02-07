El Koruñódromo vuelve a la plaza José Sellier por Carnaval: música y actividades infantiles
También habrá degustaciones gastronómicas
El Koruñódromo regresa a la plaza José Sellier para celebrar el Entroido de A Coruña. Entre el 14 y el 16 de febrero, habrá música, gastronomía y actividades infantiles.
Los locales de hostelería de la zona y la asociación Soho-Orzán ofrecerán sesiones DJ, maquillaje para niños y niñas, talleres de respostería y sesiones vermú con bingo musical y juegos para toda la familia.
SÁBADO 14 DE FEBRERO
• 12.00 h - Maquillaje para niñas y niños, con Nunú te cuida, en Ese Sitio (Orzán 194 bajo).
• Sesión vermú al mediodía en la plaza José Sellier.
• 18.00 h - Taller de repostería de carnaval: orejas, con O Pettit, en Ese Sitio.
• 19.30 h - DJ Antón
• 22.00 h - DJ Ces
• 00.30 h - Rompecinturas Selektor
DOMINGO 15 DE FEBRERO
Sesión vermú de Carnaval de 13.00 a 20.00 horas, con dos cortadores de jamón profesionales y degustación de producto de calidad. A continuación, bingo musical, juegos para público familiar y una queimada.
LUNES 16 DE FEBRERO
• 19.00 h Kastor
• 21.30 h Gorllitox
• 00.00 h Entrega de premios
• 00.30 h Vacci b2b Losa
