El museo secreto de la calle Real: tesoros arqueológicos, recuerdos del Dépor y una batería de Queen

La historia de A Coruña a veces duerme bajo nuestros pies y solo necesita una reforma para despertar con fuerza. La Clínica Pardiñas, en el número 66 de la calle Real, custodia ahora un museo abierto que nadie esperaba. Lo que nació como una obra técnica para renovar instalaciones sanitarias terminó en un hallazgo arqueológico de primer nivel que se encuentra abierto al público y con entrada gratuita.

"Hicimos una reforma integral y aparecieron un montón de restos", explica el doctor Simón Pardiñas, responsable de la clínica. El equipo de arqueología encontró calles antiguas justo debajo del edificio. "Esta piedra de la entrada es la original, la misma que en la calle Real; está rugosa porque no le dio tiempo a desgastarse con el uso", señala el odontólogo. Entre los hallazgos destacan cerámicas de cocina del siglo XVI, ánforas y botijos de comerciantes que llegaban por el puerto desde el norte de Portugal. Incluso aparecieron restos de vieiras y zamburiñas que demuestran que el mar casi lamía estas paredes.

Restos arqueológicos encontrados en la calle real, 66 / Iago Lopez

De las excavaciones a la vitrina

La idea del museo surgió de forma natural para evitar que los objetos acabasen olvidados. "En teoría, Patrimonio los lleva al Castillo de San Antón, pero allí terminan almacenados en cajas", comenta Simón. La familia decidió entonces darles un hogar a la vista de todos. A los restos antiguos sumaron su propia colección de instrumentos médicos. El recorrido es una línea del tiempo que une hitos de Galicia con la evolución de la odontología.

El espacio guarda curiosidades locales únicas, como la publicidad de la pasta dental Orzán. Fue una de las primeras de España y se fabricaba en A Coruña. También lucen los planos originales del edificio de 1800 o una factura de 1917 de la antigua imprenta Garcibarra, que ocupó ese mismo bajo hace un siglo. "Queremos dar valor a las raíces, tanto A Coruña como a Galicia, a lo que somos y de donde venimos", afirma con orgullo el doctor coruñés.

Pasión por el Dépor y la música

El museo no solo vive de arqueología y odontología. Simón Pardiñas ha volcado en las vitrinas sus propias pasiones. Hay un hueco especial para el Deportivo, con una entrada del mítico "Centenariazo" en el Santiago Bernabéu. "Estuve allí y quise unirlo al año en que conseguimos nuestra certificación de calidad", recuerda. También sorprende una pieza de la batería de Queen, firmada por el grupo, que convive con un disco de Metálica o jeringas antiguas y botes de cloroformo, inventado por un dentista.

Museo integrado en la Clínica Pardiñas / Iago Lopez

La clínica, que ya es un referente mundial gracias a su canal de YouTube, en donde documentaron todo el proceso de la reforma en 2025, busca ahora conectar con el vecino de a pie. "Muchos cruceristas entran por curiosidad, por eso pusimos los textos también en inglés. Pero también hay muchos coruñeses que no saben la exposición que tenemos aquí", explica Pardiñas. El acceso es totalmente gratuito y el escaparate cambia según la época del año. Ahora, el entroido y sus disfraces tradicionales toman el relevo a las exposiciones de pintura. Antes, pasó por la navidad y por San Juan poco después de inaugurarse.

Es una apuesta por la cultura de A Coruña que ayuda, además, a calmar los nervios antes de la consulta. "Los pacientes se distraen antes de entrar; esto sirve para amenizar y para que la gente pierda el miedo", indica el doctor. En plena calle Real, pasa desapercibido el mueso oculto de la familia Pardiñas, que muestra como un dentista puede ser también el mejor "guardián" de la memoria de su ciudad.