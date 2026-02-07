Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaRosa, la coruñesa que hizo historia en PasapalabraEl secreto de los churros de El TimónGalicia, más cerca de un destino intercontinental inédito
instagramlinkedin

El museo secreto de la calle Real: tesoros arqueológicos, recuerdos del Dépor y una batería de Queen

La Clínica Pardiñas convierte su planta baja en un espacio expositivo gratuito que recorre la historia de A Coruña y de la medicina a lo largo de los años

El doctor Simón Pardiñas, responsable de la Clínica Pardiñas

El doctor Simón Pardiñas, responsable de la Clínica Pardiñas / Iago Lopez

Inés Vicente Garrido

A Coruña

La historia de A Coruña a veces duerme bajo nuestros pies y solo necesita una reforma para despertar con fuerza. La Clínica Pardiñas, en el número 66 de la calle Real, custodia ahora un museo abierto que nadie esperaba. Lo que nació como una obra técnica para renovar instalaciones sanitarias terminó en un hallazgo arqueológico de primer nivel que se encuentra abierto al público y con entrada gratuita.

"Hicimos una reforma integral y aparecieron un montón de restos", explica el doctor Simón Pardiñas, responsable de la clínica. El equipo de arqueología encontró calles antiguas justo debajo del edificio. "Esta piedra de la entrada es la original, la misma que en la calle Real; está rugosa porque no le dio tiempo a desgastarse con el uso", señala el odontólogo. Entre los hallazgos destacan cerámicas de cocina del siglo XVI, ánforas y botijos de comerciantes que llegaban por el puerto desde el norte de Portugal. Incluso aparecieron restos de vieiras y zamburiñas que demuestran que el mar casi lamía estas paredes.

Restos arqueológicos encontrados en la calle real, 66

Restos arqueológicos encontrados en la calle real, 66 / Iago Lopez

De las excavaciones a la vitrina

La idea del museo surgió de forma natural para evitar que los objetos acabasen olvidados. "En teoría, Patrimonio los lleva al Castillo de San Antón, pero allí terminan almacenados en cajas", comenta Simón. La familia decidió entonces darles un hogar a la vista de todos. A los restos antiguos sumaron su propia colección de instrumentos médicos. El recorrido es una línea del tiempo que une hitos de Galicia con la evolución de la odontología.

El espacio guarda curiosidades locales únicas, como la publicidad de la pasta dental Orzán. Fue una de las primeras de España y se fabricaba en A Coruña. También lucen los planos originales del edificio de 1800 o una factura de 1917 de la antigua imprenta Garcibarra, que ocupó ese mismo bajo hace un siglo. "Queremos dar valor a las raíces, tanto A Coruña como a Galicia, a lo que somos y de donde venimos", afirma con orgullo el doctor coruñés.

Pasión por el Dépor y la música

El museo no solo vive de arqueología y odontología. Simón Pardiñas ha volcado en las vitrinas sus propias pasiones. Hay un hueco especial para el Deportivo, con una entrada del mítico "Centenariazo" en el Santiago Bernabéu. "Estuve allí y quise unirlo al año en que conseguimos nuestra certificación de calidad", recuerda. También sorprende una pieza de la batería de Queen, firmada por el grupo, que convive con un disco de Metálica o jeringas antiguas y botes de cloroformo, inventado por un dentista.

Museo integrado en la Clínica Pardiñas

Museo integrado en la Clínica Pardiñas / Iago Lopez

La clínica, que ya es un referente mundial gracias a su canal de YouTube, en donde documentaron todo el proceso de la reforma en 2025, busca ahora conectar con el vecino de a pie. "Muchos cruceristas entran por curiosidad, por eso pusimos los textos también en inglés. Pero también hay muchos coruñeses que no saben la exposición que tenemos aquí", explica Pardiñas. El acceso es totalmente gratuito y el escaparate cambia según la época del año. Ahora, el entroido y sus disfraces tradicionales toman el relevo a las exposiciones de pintura. Antes, pasó por la navidad y por San Juan poco después de inaugurarse.

Noticias relacionadas

Es una apuesta por la cultura de A Coruña que ayuda, además, a calmar los nervios antes de la consulta. "Los pacientes se distraen antes de entrar; esto sirve para amenizar y para que la gente pierda el miedo", indica el doctor. En plena calle Real, pasa desapercibido el mueso oculto de la familia Pardiñas, que muestra como un dentista puede ser también el mejor "guardián" de la memoria de su ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
  2. El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
  3. El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  7. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  8. Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz

El museo secreto de la calle Real: tesoros arqueológicos, recuerdos del Dépor y una batería de Queen

El museo secreto de la calle Real: tesoros arqueológicos, recuerdos del Dépor y una batería de Queen

Los bomberos de A Coruña liberan a una niña con la mano atrapada en las bisagras de una puerta

La feria científica Isabel Zendal acerca el mundo marino a los más pequeños en A Coruña

La feria científica Isabel Zendal acerca el mundo marino a los más pequeños en A Coruña

Os Rosales busca más vida sin perder la calma: "Para cualquier cosa que necesites tienes que salir del barrio"

Os Rosales busca más vida sin perder la calma: "Para cualquier cosa que necesites tienes que salir del barrio"

Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña

Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña

El Koruñódromo vuelve a la plaza José Sellier por Carnaval: música y actividades infantiles

La hostelería de A Coruña podrá ampliar su horario dos horas en Carnaval

La hostelería de A Coruña podrá ampliar su horario dos horas en Carnaval

Ocdetti Rondón recibió un riñón donado por su marido en A Coruña: "Ya casi éramos uno. Y ahora más"

Ocdetti Rondón recibió un riñón donado por su marido en A Coruña: "Ya casi éramos uno. Y ahora más"
Tracking Pixel Contents