El seleccionador Luis de la Fuente cena en A Mundiña junto al fundador de El Pulpo

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, eligió A Mundiña para cenar este sábado en A Coruña, acompañado por José Antonio Chacón, presidente y fundador de El Pulpo.

La visita, de carácter privado, reunió en A Mundiña al seleccionador nacional y al fundador de la firma que viste oficialmente a la Selección Española de fútbol, "en un encuentro marcado por la discreción y por el vínculo entre deporte, empresa y gastronomía", comentan desde el restaurante, que interpretan la elección de A Mundiña como un refuerzo del posicionamiento del negocio como "uno de los grandes referentes de la gastronomía atlántica en Galicia".

La visita se produce, además, pocos días después de que el chef ejecutivo de A Mundiña, Daniel Cárdaba, representara a A Coruña en Madrid Fusión, donde llevó una propuesta centrada en el Atlántico y en el producto gallego.