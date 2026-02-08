Aprender en inglés desde la infancia, el modelo del British Royal School

El aprendizaje de idiomas desde edades tempranas se ha convertido en uno de los pilares de los nuevos modelos educativos. En A Coruña, el Colegio British Royal School ha desarrollado un proyecto pedagógico en el que el inglés no es una asignatura más, sino la lengua principal de comunicación desde el inicio de la etapa escolar. De este modo, el alumnado se familiariza con el idioma de forma natural desde los primeros años, lo que les permite adquirir competencias lingüísticas sólidas antes incluso de llegar a Primaria.

El centro, situado en A Zapateira, apuesta por una enseñanza bilingüe real desde los tres años, con el objetivo de que los niños y niñas sean plenamente competentes en inglés a partir de los cinco. El castellano se trabaja de manera específica en el aula y el gallego forma parte del currículo con varias horas semanales, garantizando así una formación equilibrada en las lenguas oficiales. A medida que avanzan en su recorrido académico, los estudiantes pueden incorporar un cuarto idioma, como francés, alemán o chino.

Grupos reducidos y atención personalizada

El proyecto educativo se apoya en un equipo docente nativo británico, lo que refuerza la inmersión lingüística y facilita una pronunciación y comprensión más auténticas. Además, el centro mantiene grupos reducidos, lo que permite una atención más personalizada y un seguimiento cercano del progreso de cada alumno. Esta cercanía con el alumnado es uno de los aspectos más valorados por las familias, que buscan un entorno educativo menos masificado y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades individuales.

Alumna del centro coruñés / LOC

Más allá del aprendizaje de idiomas, el British Royal School defiende un modelo pedagógico basado en la participación activa del alumnado. El trabajo por proyectos, el aprendizaje a través del juego y la experimentación y el desarrollo de habilidades comunicativas forman parte del día a día en las aulas. Desde edades tempranas, los niños trabajan en dinámicas que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión oral, aspectos clave para reforzar la confianza y perder el miedo a hablar en público.

Una biblioteca de 300 metros cuadrados y aulas luminosas

Las instalaciones del centro acompañan esta filosofía educativa. El colegio cuenta con amplios espacios interiores, aulas luminosas y zonas diseñadas para el aprendizaje flexible, así como áreas exteriores que permiten integrar la actividad física y el contacto con la naturaleza en la rutina escolar. Entre sus equipamientos destacan una biblioteca de 300 metros cuadrados y sofás de colores, laboratorios adaptados a diferentes edades y espacios deportivos que facilitan la práctica de distintas disciplinas durante todo el año.

El colegio cuenta con laboratorios / LOC

El deporte y las actividades al aire libre ocupan también un lugar destacado dentro de la oferta educativa, entendidos como una parte esencial del desarrollo integral del alumnado. A ello se suman salidas didácticas, actividades de exploración del entorno y una alimentación basada en productos de proximidad, elementos que refuerzan el bienestar físico y emocional de los estudiantes. En el recreo, los estudiantes reciben fruta recién cortada, como fresas, plátanos o manzanas.

La alimentación del alumnado está basada en productos de proximidad, elementos que refuerzan su bienestar físico y emocional

El reconocimiento a este modelo ha llegado también desde el ámbito institucional. El colegio forma parte de la National Association of British Schools in Spain, una entidad que agrupa a los principales centros británicos del país y certifica el cumplimiento de estándares educativos exigentes. Este respaldo avala tanto la calidad del proyecto pedagógico como el nivel académico y las instalaciones del centro. En definitiva, el British Royal School apuesta por una educación que combina excelencia académica, inmersión lingüística y desarrollo personal, con el objetivo de formar alumnos preparados para desenvolverse con éxito en un entorno cada vez más global y multicultural.

Actualmente, el centro cuenta en su página web con un formulario para inscribirse para participar en las jornadas de puertas abiertas y así tener la oportunidad de conocer las instalaciones antes de solicitar plaza. Los interesados pueden escoger el día que quieren hacer la visita.