Javier Parapar: "Es mucho más fácil acosar a alguien por internet, no tienes ni que estar presente"

¿Es necesaria la medida de prohibir redes sociales a menores de 16 años?

Decidir si es necesaria o no está más en el lado de los que tienen que ver el efecto que tiene el consumo de redes sociales en nuestra juventud. Los estudios actuales dicen que está afectando a la forma en que los jóvenes se comportan. Hay cosas que son positivas, como los nuevos comportamientos que tienen a la hora de socializar, pero también hay cosas negativas, como la falta de concentración y el odio en internet o el ciberbullying. Mientras que no se atajan esos problemas de raíz que surgen en las redes sociales, igual la alternativa es el que no las usen.

¿Es una realidad que el uso masivo y temprano de las redes deriva cada vez más en problemas o conductas peligrosas?

Sí. Lo que se conoce como hate speech o mensajes de odio en internet no es algo que sea nuevo de las redes sociales, pero sí que las redes sociales han hecho que se facilite su expansión. Ahora es mucho más fácil acosar a alguien por internet. No tienes ni que estar presente. Y no es el único fenómeno, las redes sociales tienen otros problemas. Todo el mundo ve a niños o a jóvenes que están con el móvil scrolleando constantemente, y eso es una consecuencia de los propios modelos y algoritmos que se han entrenado. El objetivo de los operadores de redes sociales suele ser mantener al usuario pendiente. Ellos tienen un modelo de negocio que, cuanto más tiempo lo consumas, más expuesto estás a la publicidad y eso puede maximizar sus ingresos. En el caso de la juventud, todavía se está desarrollando su cerebro, no tienen una mente completa o una madurez completa, y esos estímulos no son siempre positivos.

¿A veces somos demasiado inocentes y olvidamos ese algoritmo?

Nadie oculta que las redes sociales viven del consumo de publicidad por parte de los usuarios. Quieren que le des al siguiente vídeo. ¿Y cómo lo hacen? Los algoritmos se guían con lo que tiene éxito. Hay lo que se conoce como la cámara de eco algorítmica, que refuerza lo que el usuario consume. Y eso tiene el efecto de que el usuario se engancha, pero tiene otros efectos perjudiciales, como la escalada temática. Entras en un tipo de contenido que va escalando. Pero si es un contenido negativo, porque en un momento te encuentras triste, te va a dar más contenido negativo. Ahora los operadores ya están empezando a ser obligados a algunas cosas a nivel legislativo, en cuanto a desinformación o discursos de odio, que haya modelos que los detecten. Pero hay otros puntos donde la legislación no está todavía abordando esos problemas. E igual la forma de hacerlo no es prohibirlos, sino controlar esas cámaras de eco algorítmicas.

¿Tendemos a poner toda la responsabilidad sobre el usuario, olvidándonos de esos operadores?

Claro. Yo como adulto puedo tener la capacidad para discernir si lo que estoy haciendo me está perjudicando de alguna forma o no. Y yo creo que eso es lo que le falta a los menores. El uso de las redes puede ser peligroso, sobre todo sin una educación, sin unas directrices de cómo usar o no una red social. La parte formativa del uso de la tecnología también es importante, no solo ya a nivel técnico en los colegios, sino desde las propias casas, donde los padres tienen una responsabilidad importante en decir las cosas buenas, las cosas malas, e intentar controlar el uso de esas redes por parte de los menores. Porque si no, están expuestos a muchos riesgos.