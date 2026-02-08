La línea ferroviaria del puerto exterior de A Coruña se encarecerá en 15,5 millones por trabajos no previstos

La construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, que fue adjudicada por 102,1 millones de euros sin IVA en septiembre de 2022, se encarecerá por segunda vez desde esa fecha, ya que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) acaba de aprobar una nueva modificación del presupuesto. Si en marzo de 2024 se incrementó en 990.000 millones, en esta ocasión asciende a 15,5 millones sin IVA, lo que representa el 15% del precio de la adjudicación inicial. Según el Puerto, no afectará al plazo de finalización de la obra, prevista para el próximo mes de septiembre.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de a Coruña informaron de que el aumento del presupuesto de los trabajos se debe a la necesidad de dotar a la conexión ferroviaria, que en su mayor parte discurre a través de túneles, de instalaciones de seguridad y ventilación, así como señalizaciones, adaptaciones a la nueva normativa de seguridad y protecciones.

El anuncio publicado sobre esta modificación en el Diario Oficial de la Unión Europea menciona entre las actuaciones que se financiarán con ella el cambio de la geometría del revestimiento interior de los túneles y del diseño de los mismos para adaptarse a la realidad geológica del lugar, la instalación de sellado para su impermeabilización, prolongaciones de falsos túneles, protección de la escollera para proteger los emboquilles de los túneles, la monitorización de humos generados por motores diésel, la instalación de un sistema de control del tráfico a los túneles y galerías tras la realización de la excavación y de un sistema de detección de incendios.

La conexión ferroviaria del puerto exterior está financiada con los fondos europeos Next Generation, por lo que su conclusión debe producirse al cabo de los cuatro años en que se fijó su plazo de ejecución, lo que ocurrirá al final del próximo mes de septiembre. Las obras son llevadas a cabo por la unión temporal de empresas formada por las constructoras Sacyr, Cavosa y Taboada Ramos, que instalarán un trazado de 6,7 kilómetros de longitud para unir punta Langosteira con el Eje Atlántico ferroviario.

La mayor parte del recorrido discurrirá a lo largo de tres túneles, ya que suman 5,3 kilómetros, y a ellos se sumarán otras tantas galerías de evacuación. El enlace constará de una vía única sin electrificar y con ancho ibérico, aunque está previsto que luego se adapte al internacional al montarse la línea sobre traviesas polivalentes. A esta actuación hay que sumar la instalación de las vías que recorrerán los muelles de Langosteira, que tendrá un coste de 22,3 millones, además de diferentes contratos para el control y dirección de los trabajos de ambos proyectos.