El grupo de Montesqueiro promueve un complejo de pisos turísticos en los Cantones de A Coruña

Inverfago, matriz del grupo de Finca Montesqueiro, promueve un proyecto de apartamentos turísticos en A Coruña. Su plan es rehabilitar, reestructurar y unir los números 24 y 25 del Cantón Pequeño y la planta baja y el primero del número 23, donde se encuentra el restaurante Cantón 23, del grupo Montesqueiro, para hacer pisos de uso turístico. Así lo recoge el proyecto presentado al Concello que, por ahora, le ha denegado la licencia. ¿El motivo? Que la unión funcional que se proyecta tiene que conservar el patio del número 24 y la escalera, "de especial interés", que están protegidos, según resolvió la comisión asesora del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería.

El propietario de los edificios propuso en su proyecto vaciar los edificios y abrir el muro medianil de cuatro metros en la planta baja, la eliminación del patio del número 24 y de la escalera para poner una nueva y un ascensor en una única parcela.

El proyecto de Inverfago ha pasado ya en dos ocasiones por la comisión de expertos del Pepri. En la primera, el pasado verano, el comité justificó su negativa a que el patio y la escalera que propone eliminar son de "especial interés". Tampoco autorizó la eliminación de los muros entre edificios. "Para realizar una unión funcional deberá documentarse la intervención en estos muros que en su caso presentarán un rasgado mínimo", advirtió entonces la comisión, que también indicaba que la salida de emergencia del local se tiene que resolver en la propia parcela y no a través de otro edificio.

El promotor, por tanto, estaba obligado a modificar el proyecto para seguir adelante. El asunto volvió a la comisión a finales de año, pues Inverfago presentó alegaciones al dictamen inicial. De nuevo ha obtenido un "no" por respuesta. La comisión del Pepri insiste en su informe desfavorable del proyecto presentado porque existe la "obligación de mantener la escalera de especial interés y el patio". Tras este segundo informe, el Ayuntamiento denegó la concesión de la licencia solicitada por la matriz de Montesqueiro, según figura en el informe de permisos urbanísticos que el Ejecutivo municipal trasladó a la Junta de Gobierno Local de esta semana.

Este diario se ha puesto en contacto esta semana con la propiedad en diferentes ocasiones para conocer sus planes, sin obtener respuesta. En caso de que el proyecto de rehabilitación de los inmuebles recibiese el visto bueno urbanístico del Concello, no entraría en conflicto con la ordenanza municipal de pisos turísticos, ya que esta permite que en la zona de Ciudad Vieja y Pescadería, donde se encuentra el Cantón Pequeño, estas viviendas se ubiquen en planta baja, primer piso o edificios enteros. En este caso, el proyecto de viviendas de uso turísticos se presenta para dos edificios completos y la planta baja y primero de otro.

Elementos protegidos en los inmuebles

Según el catálogo del Pepri de Ciudad Vieja y Pescadería, el número 23, cuyo bajo ocupa el restaurante Cantón 23, y el 24, con una tienda de golosinas, tienen elementos protegidos, como galerías, escaparates, rejas y ventanas-balconeras. El número 25 albergaba la librería Arenas hasta que se mudó en 2020 al local contiguo, dejando el bajo vacío. Fue rehabilitado y en Navidad acogió un mercadillo navideño, pero ahora está sin uso.

Según el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta, en el que figuran 1.348 pisos turísticos en la ciudad a 1 de febrero, hay un alojamiento de este tipo en el número 6 del Cantón Pequeño. En otras zonas de la ciudad hay otros proyectos en marcha, también de inmuebles enteros dedicados a este fin, como el que se está construyendo en los números 45 y 47 de San Andrés, situados ante la Iglesia Castrense y que estaban en ruinas. Aquí habrá catorce habitaciones de unos 35 metros cuadrados y dos apartamentos dúplex bajo cubierta de 60 metros cada uno. La idea es que estén abiertos en 2027.