La presunta autora de robos en coches en A Coruña, detenida de nuevo un día después

Tan solo 24 horas después de haber quedado en libertad y haber prestado declaración ante el juzgado de guardia, la mujer a la que se considera responsable de la oleada de robos en coches en A Coruña en las últimas semanas fue detenida en la madrugada de este domingo y enviada a prisión por orden del mismo juzgado.

Fuentes policiales señalaron a este periódico que la sospechosa fue localizada en la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos tras haber robado en el interior de un vehículo. Los agentes andaban en su búsqueda, ya que se preveía que volvería a actuar tras haber sido liberada.

La primera detención se produjo a las tres de la madrugada del sábado en la Sagrada Familia, donde fue observada por una patrulla camuflada de la Policía Nacional cuando rompía la ventanilla de un coche y penetraba en el interior. La policía considera que la mujer, de 39 años y natural de Alicante, es la presunta autora de numerosos robos de este tipo en la ciudad, por lo que trasladó los hechos a las unidades científica y judicial para determinar su implicación en esos hechos.