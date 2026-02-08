La presunta autora de robos en coches en A Coruña, detenida de nuevo un día después
Ingresa en prisión cuando tan solo pasaron 24 horas de su puesta en libertad tras su primera detención
Fue sorprendida en un intento de robo en Os Mallos
Tan solo 24 horas después de haber quedado en libertad y haber prestado declaración ante el juzgado de guardia, la mujer a la que se considera responsable de la oleada de robos en coches en A Coruña en las últimas semanas fue detenida en la madrugada de este domingo y enviada a prisión por orden del mismo juzgado.
Fuentes policiales señalaron a este periódico que la sospechosa fue localizada en la ronda de Outeiro a la altura de Os Mallos tras haber robado en el interior de un vehículo. Los agentes andaban en su búsqueda, ya que se preveía que volvería a actuar tras haber sido liberada.
La primera detención se produjo a las tres de la madrugada del sábado en la Sagrada Familia, donde fue observada por una patrulla camuflada de la Policía Nacional cuando rompía la ventanilla de un coche y penetraba en el interior. La policía considera que la mujer, de 39 años y natural de Alicante, es la presunta autora de numerosos robos de este tipo en la ciudad, por lo que trasladó los hechos a las unidades científica y judicial para determinar su implicación en esos hechos.