Rosa celebra su rosco de Pasapalabra en Riazor

Siguió el partido del Deportivo desde el palco de autoridades

Rosa, ganadora de Pasapalabra, en Riazor

Rosa, ganadora de Pasapalabra, en Riazor / Carlos Pardellas

Antón Peruleiro

Probablemente no queda nadie en todo el país que no sepa que se ha entregado el bote millonario del rosco de Pasapalabra y que su ganadora es Rosa. Desde su triunfo, se ha paseado por televisiones, radios y otros espacios para expresar su felicidad. Como buena coruñesa, no tardó en volver a casa para celebrar y lo hizo de la mejor manera, en el estadio de Riazor, donde también festejó los tres puntos del Dépor.

En el descanso, el speaker informó a los asistentes de la presencia de la ganadora, que fue ovacionada.

