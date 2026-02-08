Si no lo leo no lo creo
Rosa celebra su rosco de Pasapalabra en Riazor
Siguió el partido del Deportivo desde el palco de autoridades
Antón Peruleiro
Probablemente no queda nadie en todo el país que no sepa que se ha entregado el bote millonario del rosco de Pasapalabra y que su ganadora es Rosa. Desde su triunfo, se ha paseado por televisiones, radios y otros espacios para expresar su felicidad. Como buena coruñesa, no tardó en volver a casa para celebrar y lo hizo de la mejor manera, en el estadio de Riazor, donde también festejó los tres puntos del Dépor.
En el descanso, el speaker informó a los asistentes de la presencia de la ganadora, que fue ovacionada.
