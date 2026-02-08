El tiempo en A Coruña según la Aemet: un domingo sin alertas

Hoy no hay ningún aviso activado para A Coruña por fenómenos meteorológicos adversos y esto es novedad. Después de varias semanas con sucesivas borrascas que han dejado alertas casi continuas, sobre todo en el litoral, por viento y oleaje --la última este sábado, con aviso naranja por la borrasca Marta--, este domingo 8 de febrero será una jornada tranquila, sin avisos en el área coruñesa, aunque sí hay alerta amarilla en el litoral oeste y suroeste de la provincia de A Coruña y también en las Rías Baixas y la desembocadura del Miño. Por lo demás, será un día con alternancia de nubes, claros y algunos chubascos pero sin alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por lo menos durante estas 24 horas de la jornada dominical en la que los termómetros marcarán 9 grados de mínima y 14 de máxima en A Coruña.

Mañana lunes, día 9, sí hay un aviso de nivel amarillo en la costa coruñesa por rachas de viento que pueden superar los 60 km/h y olas de hasta 5 metros. También será una jornada con un poco de todo: nubes, claros y chubascos tormentoso que pueden caer a cualquier hora. Las temperaturas subirán un poco hasta marcar 12 grados de mínima y 16 de máxima.

Para el martes día 10 la Aemet pronostica también un día marcado por la alta probabilidad de lluvias y con menor oscilación térmica, pues los termómetros apenas se moverán de un rango entre los 14 y los 17 grados a lo largo de toda la jornada.

Noticias relacionadas

¿Cuándo dejará de llover en A Coruña?

¿Qué tiempo viene para el resto de la semana? De momento la predicción avanzada por la Aemet pronostica alta probabilidad de chubascos todo los días como mínimo hasta el sábado día 14. Los modelos avanzados invitan a contar con que durante la segunda mitad del mes de febrero podría aumentar la influencia anticiclónica, así que aquellas personas que se preguntan cuándo dejará de llover en A Coruña quizá encuentren en ese horizonte la respuesta esperada, en la que también coincidía días atrás --al ser consultado-- el coordinador de Meteogalicia, Juan Taboadda, que no descartaba ese giro hacia una mayor estabilidad atmosférica una vez superado el ecuador del mes de febrero. Más información.