Estos son los trenes que circularán en A Coruña durante la huelga ferroviaria

La huelga ferroviaria que arranca este lunes en Galicia y se prolongará hasta el miércoles irrumpe en la rutina de miles de trabajadores, estudiantes y turistas que dependen del tren para desplazarse. A las conexiones cada vez más llenas y con incidencias más frecuentes, ya sea por los efectos de los temporales o por averías en la infraestructura, se suma un paro en el que Renfe confirma que mantendrá el 65% de los trenes de media distancia (MD) y el 73% de la alta velocidad (AV) en la comunidad gallega, según recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes, consultable desde la web del operador público. Es decir, se caerán del cartel de «próxima salida» más de un tercio de los trenes de media distancia y casi cuatro de cada diez de alta velocidad.

La red gallega llega a este nuevo pulso tras un fin de semana convulso. Durante 72 horas quedaron suspendidas todas las conexiones con origen o destino Vigo, que comenzaron a recuperarse el sábado por la noche. Aunque el domingo al mediodía casi todos los servicios estaban restablecidos, esta tregua duró poco. Para este lunes, pese a las negociaciones in extremis entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos, una huelga del sector pondrá patas arriba la agenda de miles de pasajeros.

Los sindicatos justifican el paro en la necesidad de un cambio estructural en la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Reclaman más inversión, más personal y el fin de la externalización de trabajos críticos. El conflicto no es solo labora, sino que es una advertencia sobre un sistema que, según denuncian, opera al límite.

El impacto será importante. En Media Distancia, Renfe dejará de operar 683 trenes en toda España, mientras que en Mercancías solo circulará el 21% de los servicios. En Alta Velocidad, de los 350 trenes suprimidos, 272 corresponden a Renfe, que mantendrá 723 de los 995 programados. Iryo cancelará 48 servicios y Ouigo, 30.

Servicios mínimos

En el caso de Galicia, en la línea A Coruña-Ourense, este lunes circularán los trenes de las 05.50 horas, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En el sentido contrario, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00 y 19.50.

En la conexión entre A Coruña y Vigo Urzaiz operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40. En la otra dirección, saldrán trenes a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50.

Mientras, en la línea regional A Coruña-Vigo Guixar circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08. A la inversa, funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28.

El resto de los servicios mínimos decretados para Galicia y resto de comunidades autónomas pueden consultarse desde la web de Renfe, donde está disponible el decreto del Ministerio de Transportes que los regula.

Impacto

El tren es, para miles de personas en Galicia, la única forma eficiente de desplazarse entre ciudades que funcionan como vasos comunicantes: estudiantes que viajan a Santiago o A Coruña, trabajadores que se mueven entre A Coruña y Santiago o entre Vigo y Ourense, y turistas que recorren la comunidad sin coche.

Las carreteras gallegas, saturadas en horas punta y con tramos que todavía arrastran déficits históricos, no ofrecen una alternativa real. Y hacer los trayectos entre las grandes ciudades a través de la AP-9 exige un desembolso en peajes que muy pocos pueden asumir en el día a día para ir al trabajo o a las clases en la Universidad.

Mientras, el autobús, más lento y menos frecuente, tampoco absorbe la demanda. Por eso, cada tren suprimido se traduce en un aula medio vacía, un turno laboral que empieza tarde o un visitante que cancela sus planes.

Noticias relacionadas

El impacto no se limita únicamente a los miles de viajeros que tienen que reajustar sus agendas. Comercios, hostelería y servicios en ciudades universitarias o nodos laborales sienten el efecto dominó. Y es que cada tren que no llega a destino implica menos movimiento, menos consumo y menos actividad.