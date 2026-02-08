La Universidade da Coruña incorpora a siete investigadores de prestigio

La iniciativa de la Universidade da Coruña para la captación de talento investigador de excelencia ha conseguido en los últimos meses la incorporación a su plantilla de siete nuevos profesionales que proceden de las convocatorias Ramón y Cajal y Beatriz Galindo del año 2024.

Fredy Monge, doctor en Psicología, se incorpora al Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) para trabajar sobre la percepción del riesgo del cambio climático, la sostenibilidad, la gestión de recursos naturales, la toma de decisiones y los procesos de adaptación y comunicación del riesgo. Ana Cocho‑Bermejo, arquitecta por la Universidade da Coruña, desarrollará su labor sobre la integración de la inteligencia artificial en el diseño arquitectónico.

Rodrigo Lozano Ros, ingeniero químico por el Tecnológico de Monterrey y referencia internacional en sostenibilidad y economía circular, se integra en el Centro de Investigación Interuniversitario en Economía y Empresa para la Sociedad. Patricia Taladriz, licenciada en Química por la Universidade de Vigo, trabaja en el grupo de investigación sobre Química Analítica Aplicada de la Facultad de Ciencias en la detección de nanoplásticos en el medio ambiente para estudiar su impacto en la salud humana.

La ingeniería del viento y la mecánica de fluidos computacional es el campo de trabajo de Antonio José Álvarez Naveira, quien investiga ahora en el Citeec el efecto de las turbulencias en la respuesta aeroelástica de estructuras y en su aplicación a la generación de energía.

Andrea Muñoz Ibáñez, ingeniera de Caminos y doctora por la Universidade da Coruña, se incorporará el próximo septiembre también al Citeec. En la actualidad lidera el proyecto Geomimic sobre la mineralización del dióxido de carbono en rocas ígneas ricas en magnesio y hierro fracturadas.

El Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas es el destino de Natalia da Silva Lima, doctora en Ciencias por la Universidad del Estado de Río de Janeiro en 2014, que trabajará sobre la evaluación de los efectos a largo plazo de los nuevos fármacos para la pérdida de peso.