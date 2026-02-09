Las Anpas de los colegios públicos de A Coruña se manifestarán en demanda de más personal y mejores instalaciones

Las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa y el estado en el que se encuentran los centros escolares lleva a la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Centros Públicos (Anpas) da Coruña a convocar una manifestación para exigir a la Xunta que corrija las carencias que estos colectivos denuncian. La movilización se realizará el próximo sábado 28 de febrero y partirá de la plaza de Ourense, desde donde discurrirá hasta O Parrote.

Para las Anpas, la enseñanza pública se halla en una situación de “abandono total” porque “lleva años acumulando carencias mientras las administraciones responden con parches tardíos e insuficientes”. Entre los problemas que mencionan figuran las “aulas masificadas con ratios excesivas”, el profesorado “sobrecargado y sin recursos suficientes”, la falta de especialistas y personal de apoyo y cuidados, así como la “atención insuficiente” al alumnado con necesidades educativas especiales y al que precisa de apoyo.

También el estado de los centros es motivo de protesta de las familias del alumnado, ya que mencionan que las instalaciones están “envejecidas” y son “peligrosas”, la existencia de problemas de “limpieza y salubridad”, además de “graves carencias de accesibilidad”.

"No pedimos privilegios, exigimos derechos"

Ante estos hechos, las Anpas reclaman una “planificación real y eficacia administrativa”, recursos humanos suficientes, un presupuesto “digno y estable”, una “planificación real a medio y largo plazo”, así como “criterios claros, públicos y objetivos de intervención”. Las organizaciones convocantes de la manifestación consideran que las familias y el profesorado “están asumiendo responsabilidades que corresponden a las administraciones” y afirman: “No pedimos privilegios, exigimos derechos”, al tiempo que proclaman que la educación pública “es futuro”.

Marcha de 'Familias en Loita' desde el colegio Cidade Vella hasta María Pita / Carlos Pardellas

“Hay un problema que tiene que salir a la luz”, afirma una representante de la comisión Familias en Loita, de la Anpa del colegio Cidade Vella, uno de los que en los últimos meses han denunciado los problemas que padecen. Esta portavoz señala que con esta protesta “en ningún momento se acusa a ninguna institución, sino que simplemente les animamos a que hablen entre ellas y valoren en qué estado se encuentra la enseñanza pública”.

En este centro las familias protestaron este curso por las múltiples deficiencias que sufre, como humedades, carcoma o falta de pintura, entre otras, una situación que se produce también en el Wenceslao Fernández Flórez, donde la Anpa denuncia la existencia de goteras en las aulas y realizará este miércoles una nueva protesta en demanda de que se subsane el problema.

Protesta de familias y alumnos del Wenceslao Fernández Flórez, el pasado miércoles / LOC

Cruce de responsabilidades entre el Ayuntamiento y la Xunta

Estos conflictos llevaron a la alcaldesa, Inés Rey, a recordar que envió al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, una carta en la que le exige que “ejerza sus competencias, que ejecute su presupuesto y que acometa las obras de mantenimiento estructural en los centros educativos que llevan años sin hacer”.

“Es sangrante que tengamos niños y niñas en los centros educativos de la ciudad en aulas donde llueve, donde hace un frío tremendo en invierno y un calor asfixiante en verano”, reprochó Rey, quien añadió que hay colegios “que tienen unas cintas indicando que no se puede pasar porque pueden desprenderse trozos de las cubiertas”.

A su juicio, no se debe a una falta de mantenimiento por parte del Concello, sino porque la Xunta “no ha ejercido sus competencias en mantenimiento de los centros educativos de la ciudad”. También afeó que conselleiros del PP viniesen a A Coruña “a hacerse fotos en la Orden Tercera y estén muy satisfechos de arreglar los techos de las iglesias”, ya que advirtió: “Antes que el espíritu está la carne”.

La misiva de Rey fue respondida por la Consellería de Educación negando que los problemas de los centros sean responsabilidad suya. «Con demasiada frecuencia, algunas de las obras que tenemos que acometer vienen derivadas de la falta de mantenimiento en colegios por parte de los ayuntamientos», indicaron fuentes de este departamento, para las que tareas de conservación como la limpieza de canalones o pequeñas reparaciones son "claves para evitar necesidades mayores".

Educación echa además en cara al PSOE haber rechazado que se exija al Gobierno central un plan de infraestructuras educativas y que se solicite una rebaja del IVA en estas obras, al tiempo que atribuye la situación de los centros a su envejecimiento en toda España. También pone de relieve que su plan de arquitectura para los centros escolares ha invertido 23 millones de euros en A Coruña en los últimos años.