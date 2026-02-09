Un bache de grandes dimensiones obstaculiza la circulación en la ronda de Nelle de A Coruña
Se encuentra al pasar el cruce con la calle San Mateo
A Coruña
Un bache de grandes dimensiones, a consecuencia de las contínuas lluvias de los últimos días, está causando problemas en la circulación en la ronda de Nelle.
Este hueco ha tenido que ser señalizado por la Policía Local e interrumpe la circulación en el carril izquierdo. Se encuentra en la subida de la ronda de Nelle en sentido hacia el Agra do Orzán, tras pasar el cruce con la calle San Mateo. Al ser una zona de doble carril no está afectando significativamente al tráfico.
Por el momento no hay previsión de cuándo será subsanado este socavón.
