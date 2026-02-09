Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos y cancelaciones de trenes en A Coruña por la huelgaRescate de Salvamento Marítimo a 30 millas de A CoruñaDías das Letras Galegas: así reivindicará a RAG a Begoña CaamañoSin sanciones por el abandono de la cárcel de A CoruñaCrece la población menor de 16 en el área de A CoruñaZara en la Super Bowl
instagramlinkedin

Un bache de grandes dimensiones obstaculiza la circulación en la ronda de Nelle de A Coruña

Se encuentra al pasar el cruce con la calle San Mateo

Bache en la Ronda de Nelle

Bache en la Ronda de Nelle / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Un bache de grandes dimensiones, a consecuencia de las contínuas lluvias de los últimos días, está causando problemas en la circulación en la ronda de Nelle.

Este hueco ha tenido que ser señalizado por la Policía Local e interrumpe la circulación en el carril izquierdo. Se encuentra en la subida de la ronda de Nelle en sentido hacia el Agra do Orzán, tras pasar el cruce con la calle San Mateo. Al ser una zona de doble carril no está afectando significativamente al tráfico.

Noticias relacionadas

Por el momento no hay previsión de cuándo será subsanado este socavón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
  2. Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
  3. Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
  4. Reciclar tiene premio en A Coruña: rebaja de hasta el 55% en la parte variable de la factura de la basura
  5. El local de A Coruña que pasó de generación en generación vuelve a empezar con otra familia
  6. Roto el preacuerdo en la huelga de autobuses de A Coruña: podría ser indefinida desde el lunes 9 de febrero
  7. Cierra un histórico restaurante de Vioño tras impagos
  8. Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña

Un bache de grandes dimensiones obstaculiza la circulación en la ronda de Nelle de A Coruña

Un bache de grandes dimensiones obstaculiza la circulación en la ronda de Nelle de A Coruña

Salvamento Marítimo evacúa a los siete tripulantes de un pesquero a 30 millas de A Coruña y al marinero de otro buque por una emergencia médica

Los viajeros de A Coruña se arman de paciencia ante los retrasos y cancelaciones por la huelga: "Ya avisé de que llegaba tarde a trabajar"

Los viajeros de A Coruña se arman de paciencia ante los retrasos y cancelaciones por la huelga: "Ya avisé de que llegaba tarde a trabajar"

Bad Bunny agradece a los trabajadores de Zara en A Coruña el diseño para la Super Bowl: "Este show también fue de ustedes"

Bad Bunny agradece a los trabajadores de Zara en A Coruña el diseño para la Super Bowl: "Este show también fue de ustedes"

El compromiso de Elviña y A Zapateira para apagar el cigarro: "No tenemos por qué tragarnos el humo de los demás"

El compromiso de Elviña y A Zapateira para apagar el cigarro: "No tenemos por qué tragarnos el humo de los demás"

BiciCoruña logra un nuevo récord en 2025 al aumentar un 28% su número de usos

Médicos de Urgencias protestan en el Hospital de A Coruña para urgir a la Xunta mejoras laborales

Médicos de Urgencias protestan en el Hospital de A Coruña para urgir a la Xunta mejoras laborales

Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza

Grosso Napoletano regalará pizzas este lunes por el Día Mundial de la Pizza
Tracking Pixel Contents