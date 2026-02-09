BiciCoruña logra un nuevo récord en 2025 al aumentar un 28% su número de usos

Los 1.728.835 usos registrados de BiciCoruña durante 2025 suponen el cuarto récord anual consecutivo de este servicio municipal, que incrementó un 28,6% el número de utilizaciones de estas bicicletas con respecto al año anterior al sumar 385.382 más. La alcaldesa, Inés Rey, señaló este lunes al informar sobre estos datos que la media diaria de usos se situó en 4.742 usos, lo que representa 1.061 más que en 2024.

Rey también destacó que cuando llegó a la Alcaldía en el año 2019 hubo 206.946 usos, por lo que la del año pasado multiplica por ocho la de entonces. Según la regidora, ese aumento revela que el Gobierno local cumple sus objetivos de fomentar “una movilidad más sostenible y más amable”.

En cuanto al número de usuarios de las bicis municipales, en 2025 se alcanzaron los 26.554, de los que están de alta de forma permanente en el sistema 16.331. El mes con más usos de la historia de Bici Coruña fue octubre de 2025, en el que se llegó a los 203.285.

También el año pasado se alcanzó el mayor número de estaciones, puesto de que de las 23 de 2019 se pasó a las 78 actuales, aunque hay una más en la intermodal que se abrirá al público cuando se inaugure esa terminal. La más usada de la ciudad es la de la plaza de Pontevedra.

Las estaciones disponen de 1.437 anclajes para las bicis, que son 650 en la actualidad, de las cuales 410 son eléctricas. Rey puso de relieve también que el uso de BiciCoruña evitó la emisión a la atmósfera de 914.479 kilos de dióxido de carbono durante el año pasado.

“Pasamos de tener una red de BiciCoruña que estaba pensada para el ocio a ser una red de transporte público para desplazarse al lugar de trabajo”, indicó la alcaldesa, ya que los datos del sistema revelan que las horas de mayor uso son las de entrada y salida a los centros de trabajo y educativos.

En cuanto al aumento de las estaciones, la concejala de Movilidad, Noemí Díaz, advirtió que “lo primero es ver cómo funcionan estas 30 nuevas estaciones que acabamos de instalar, hacer un análisis de los flujos y ver posibles futuras necesidades”. Aun así, reconoció que “cuando remate la urbanización de Visma habrá que colocar alguna estación allí”, pero que en el resto de la ciudad “las necesidades están cubiertas”.

Sobre las bicicletas, Díaz señaló que “la intención es que sigan aumentando el número de eléctricas, pero no podemos eliminar las mecánicas porque hay gente que las busca precisamente para hacer deporte”.

Minutos antes de la comparecencia del Gobierno local, el BNG dio a conocer una moción que presentará en el pleno sobre la mejora de BiciCoruña que se basa en las sugerencias recogidas por este partido entre la ciudadanía y que utilizó un vídeo de la concejala Avia Veira que tuvo más de dos mil visualizaciones. “No sé si no hablar de un nuevo milagro plenario, los que se producen cuando el BNG lleva un asunto al pleno y el Gobierno Local recuerda de repente que tiene que actuar”, ironizó Veira sobre la convocatoria de prensa realizada el mismo día por el Ejecutivo municipal

“Hay mucha gente que valora positivamente BiciCoruña, pero al mismo tiempo entiende que debe mejorar”, citó la edil nacionalista como resumen de las peticiones ciudadanas, en las que se pone de relieve la falta de bicicletas en horas punta, las estaciones saturadas, los barrios sin cobertura o los problemas de mantenimiento.

La moción del BNG pedirá que se cumpla el acuerdo presupuestario de este año con el PSOE que incluye que Emalcsa e Emvsa garanticen la viabilidad económica de BiciCoruña, además de aumentar sus recursos materiales y humanos, ampliar el horario de uso desde las 06.00 a las 02.00 horas, incrementar las bicis y repartir las eléctricas por los barrios, elevar el tiempo de uso gratuito y los cinco minutos entre distintos usos, instalar estaciones en los campus y la estación del tren provisional, así como poder llegar a los municipios de la comarca con las bicis.

Sobre la propuesta de los campus universitarios, la alcaldesa respondió en su comparecencia que se previó allí una base “que no se llegó a instalar porque no son terrenos municipales” y porque “las alternativas de transporte deben coordinarse con la Universidade para que sean realmente efectivas”. En su opinión, poner una base en el campus “no daría un servicio efectivo porque si tenemos miles de alumnos y cientos de profesores, una base con seis, quince o veinte bicis no va a solventar la comunicación”.