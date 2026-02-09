El Concello reactiva la reposición de la vidriera del Palacio Municipal de A Coruña con el escudo constitucional

La vidriera artística que cubría la escalera de honor del Palacio Municipal, retirada hace ahora siete años para sustituir el escudo franquista por el constitucional, volverá a ser colocada en un plazo aún sin concretar, ya que el Concello ha dado ya pasos para hacerlo posible, como el sometimiento del proyecto de restauración a la comisión asesora de la normativa urbanística del casco histórico. El proyecto prevé también que se sustituya el topónimo de la ciudad que aparecía originalmente por el oficial en la actualidad, A Coruña.

Los técnicos que forman parte de esa comisión emitieron un informe favorable a la actuación al considerar que se ajusta a sus dictámenes de los años 2017, 2018 y 2022, aunque fuentes municipales descartan por el momento mencionar una fecha concreta en la que se licitarán los trabajos al entender que son muy complejos y que antes de colocar la vidriera habrá que efectuar labores previas.

Vidriera del Palacio Municipal con el escudo de España del régimen franquista. / Carlos Pardellas

El proyecto del que dispone el Concello fue elaborado en 2023 y establece un presupuesto de 224.618 euros para las obras, que probablemente deba ser actualizado con relación a los precios actuales. Su autora fue Noelia Márquez Grille, restauradora y conservadora de bienes culturales, quien calcula que los trabajos durarán ocho meses, a los que se sumarán otros tres para redactar la memoria final y un plan de conservación.

Para recuperar la vidriera se precisarán cuatro restauradores titulados o con experiencia acreditada en trabajos con vidrio, además de sendos talleres de vidrio y forja, además de un fotógrafo profesional, un documentalista, un especialista en cartografías y documentos gráficos, un laboratorio para análisis y personal para montaje de medios auxiliares.

La aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica hizo que dos años después se originase en el Concello el debate sobre la permanencia del escudo franquista en esta vidriera, para lo que se decidió crear una comisión que analizase esta cuestión, en la que no hubo acuerdo, por lo que se optó por mantenerla ante la fragilidad de la obra.

En 2016, durante el Gobierno local de Marea Atlántica, se optó por restaurar la vidriera y sustituir el escudo. En diciembre de 2017 se calculó que la actuación tendría un coste de 53.917 euros. Ya entonces se había contactado con la Sociedad Maumejean de Vidrieras Artísticas, la misma que había instalado la vidriera en 1955, que comenzó a desmontar las 574 piezas en abril de 2019.

"Es la más espectacular de cuantas decoran el Palacio Municipal"

Pero la obra se alargó por las dificultades surgidas y la necesidad de que el personal fuese formado para trabajar en altura. A eso se añadió que el contrato se redactó de forma defectuosa y sin dirección artística, por lo que se rescindió, aunque Maumejean aseguró que había renunciado al contrato porque el trabajo tenía un coste mayor al presupuestado, 60.000 euros, porque la vidriera estaba en muy mal estado. Las piezas, que habían sido trasladadas a Madrid para su restauración, regresaron a A Coruña, donde permanecen a la espera de ser recuperadas.

El catedrático de Historia del Arte Alfredo Vigo es el autor del estudio histórico sobre la vidriera que incluye el proyecto de restauración, en el que se señala que “es, sin duda, la más espectacular de cuantas decoran el palacio municipal coruñés”. Detalla que su espacio central está ocupado por una imagen de Hércules sosteniendo dos escudos de gran tamaño, uno el de la ciudad de A Coruña y el otro el de España usado durante el régimen franquista, que se diferencia del actual fundamentalmente por la presencia del águila de San Juan, la frase "una, grande y libre" y el yugo y las flechas que aludían a los Reyes Católicos.

También aparecían en la vidriera siete veneras doradas que representaban a las siete ciudades del antiguo Reino de Galicia, además de una decoración vegetal. En las esquinas figuran cuatro mujeres vestidas con trajes tradicionales gallegos que sostienen los escudos de las cuatro provincias gallegas y a cuyos pies aparecen otros tantos escudos de Galicia.