A concurso el prototipo para usar la energía de olas y mareas en el puerto exterior de A Coruña

La Xunta aprobó este lunes sacar a concurso por 5,7 millones de euros el proyecto Innomar, que quiere instalar en el entorno de punta Langosteira, donde se encuentra el puerto exterior, el «primer prototipo flotante» de España para monitorizar el mar y «evacuar la energía generada por las olas y por las mareas». La empresa que se lleve el contrato deberá diseñar, desarrollar y validar una «solución tecnológica innovadora» que permita la conexión de «múltiples prototipos de generación eléctrica» renovable.

El prototipo estará situado en la zona experimental de energías marinas de punta Langosteira, una infraestructura única, según el Gobierno gallego, para la validación de tecnologías marinas en condiciones reales y que está considerada como la segunda zona experimental del mundo con mayor concentración de energía de las olas, por detrás de la costa sur de Gales.

En la actualidad no existe ninguna zona experimental de energías del mar a nivel nacional que disponga de un sistema multiconector similar a lo que está previsto desarrollar en punta Langosteira, que permita una evacuación posterior de la energía generada la tierra en una única línea para minimizar cualquier posible impacto sobre el medio ambiente u otras actividades del mar. Una solución que, además, posibilitará el autoconsumo en las áreas próximas, que en este caso podría ser el propio puerto de A Coruña o las áreas empresariales del contorno.