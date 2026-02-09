Correos rehabilitará la fachada y la cubierta de su sede central en A Coruña

Correos acometerá obras en su oficina principal ubicada en la calle Alcalde Manuel Casás, en A Coruña. Fuentes del operador postal han indicado a este diario que el proyecto consiste en "rehabilitar la fachada y la cubierta", aunque no concretan el presupuesto. "También se acondicionará algún espacio interior para adaptarlo a las necesidades actuales", añaden.

Por ahora no hay un plazo fijado para la reforma, pero la intención "es acometer la obra entre este año y el que viene".

El proyecto ya ha pasado por la comisión asesora del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) de Ciudad Vieja y Pescadería, que es la que tiene que dar el visto bueno a la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento. Para ello, todavía tienen que estudiar la propuesta y las condiciones de intervención "más en detalle" ya que el edificio "cuenta con protección integral".

Un edificio de los años 30 con elementos catalogados

El inmueble fue levantado a inicios de los años 30 por los arquitectos Joaquín Otamendi y Luis Lozano. Ubicado junto a la Marina, destaca por su torre del reloj, que hace que el edificio parezca mayor de lo que realmente es. Tiene una planta de acceso, dos niveles de oficinas y ático.

Según el catálogo del Pepri, este es un edificio "de singular valor arquitectónico integral". Algunos de sus elementos están catalogados, como los recercados y las molduras horizontales que recorren una fachada, algo que el proyecto debe tener en cuenta para recibir la aprobación.

Nuevos usos

Este inmueble que acoge la oficina central de Correos se prepara también para recibir a los trabajadores de RTVE. Aquí se ubicará su nueva sede tras abandonar La Terraza, donde se harán obras para convertirla en la nueva sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia).

El plan es que el Centro Territorial de RNE y la Unidad Informativa de TVE en A Coruña se ubiquen en la calle Manuel Casás a partir de enero de 2028. La superficie que ocupará será de aproximadamente 710 metros cuadrados, en la planta primera, además del uso de parte de la azotea para la instalación de equipamiento técnico. El plazo de duración del arrendamiento es de quince años. El inicio de la obra para adecuar estos espacios está previsto en octubre de 2026 y su duración será de aproximadamente un año.